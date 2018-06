KJG-Fasnet am „Schmotzige“ in Wurmlingen

Die KJG-Wurmlingen feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Daher soll am „Schmotzige Donnschtig“ die KJG-Fasnet in der Schloss-Halle noch eine Nummer größer als in den vergangenen Jahrzehnten ausfallen. Beginn ist nach dem Hemdglonker-Umzug und Narrenbaumstellen um 19 Uhr.

„Am Schmotzigen feiern Jung und Alt die 100 Jahre, dass es knallt“, ist das Motto für den Abend. Das „kunterbunte Programm“ wird von jungen und von jung gebliebenen KJGlern in Szene gesetzt. Auftreten werden vor allem die KJG-Mädels. „Rausch in Pink“ ist eins der Themen, das tänzerisch umgesetzt wird. Die KJG-eigene Guggenmusik liefert schrägen Sound. Dazu gibt es Sketche sowie eine „politische Singnummer“ der Gruppe St. Michael. Als Glanznummer wird ein „Best of“ der Herrengarde angekündigt. Für Partystimmung sorgen nach dem Programm die „Hirschbuben“. (ws)