Kirchengemeinden feiern das Miteinander

„3 = 1“ ist keine neue mathematische Formel. Diese ungewöhnliche Gleichung hat am Sonntag symbolisch für „Drei Kirchengemeinden feiern ein Fest – 20 Jahre Seelsorgeeinheit Konzenberg“ gestanden. In dieser Einheit sind seit 1999 die katholischen Kirchengemeinden Maria Himmelfahrt Seitingen-Oberflacht, St. Gallus Wurmlingen und St Georg Weilheim zusammengeschlossen.

In der St. Galluskirche in Wurmlingen war am Sonntagvormittag zunächst die kirchliche Feier. Der anschließende profane Teil mit einem gemeinsamen Gemeindefest ging in der Schlosshalle „über die Bühne“.

„Wir waren eingeladen, zusammenzuwachsen“, erinnerte Pfarrer Maurice Stephan im zusammen mit Pastoralreferent gefeierten Festgottesdienst an die Anfänge. Inzwischen sei während 20 Jahren „ein gemeinsamer Weg gegangen“ worden, auf dem er von Beginn an als Hirte und Wegbegleiter dabei war. Und: „Wenn wir zusammenhalten, dann sind wir eine große Gemeinde“, war sein positives Fazit, das sich beim Blick ins vollbesetzte Gotteshaus bildlich widerspiegelte. Zu dieser großen Gemeinde gehöre auch, miteinander zu feiern, miteinander Gottes Wort zu hören und miteinander sich gegenseitig zu stärken.

Der Gottesdienst wurde von den Kirchenchören der drei Gemeinden festlich musikalisch gestaltet. Neben Organistin Susanne Herwig hatten sich dabei vor allem auch die Dirigenten Markus Schmid, Josef Kathan und Melanie Faitsch eingebracht.

Für die jeweiligen Bürgergemeinden gratulierte Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg auch im Auftrag seiner beiden Kollegen Jürgen Buhl (Seitingen-Oberflacht) und Jochen Arno (Rietheim-Weilheim). Pfarrer Stephan habe den sich bereits ab 1998 abzeichnenden Zusammenschluss geprägt, dankte er. Da es in dieser Einheit auch „auf die handelnden Menschen“ ankomme, seien die gemeindespezifischen Traditionen fortgesetzt worden. Für ihre Arbeit wolle er auch allen Mitarbeitern und Helfern, sowie besonders Pastoralreferent Alexander Krause und Pfarrer i.R. Manfred Müller danken, so Schellenberg.

Die Entscheidung, eine Seelsorgeeinheit zu bilden, sei der „richtige Weg“ gewesen, stellte der gewählte Vorsitzende des Wurmlinger Kirchengemeinderats, Alois Schöndienst auch im Auftrag seiner Kollegen Karl Lehmann und Ulrich Mußler, fest. Es sei notwendig, „Hand in Hand zusammenzuhelfen“, denn eine einzelne Kirchengemeinde könnte die anstehenden Aufgaben nicht mehr alleine schultern. Seelsorgeeinheit bedeute auch ein „gutes Miteinander“. Es sei „ein gutes Fundament entstanden“. Dieses gelte es für eine nachhaltige gemeinsame Zukunft weiter auszubauen.

Ein „herzliches Vergelt’s Gott“ sagte Schöndienst „allen helfenden Händen“ des Gemeindefestes und den Mitgestaltern des Unterhaltungsprogramms. Der Musikverein Wurmlingen hatte unter der Leitung von Andreas Fink ein ausgedehntes Frühschoppenkonzert gegeben. Unter Finks Regie spielte auch die gemeinsame Jugendkapelle der Musikvereine in der Seelsorgeeinheit. Ein Konzert gab auch der Jugendchor aus Rietheim.

Die Kleinen vom Wurmlinger Kindergarten Don Bosco waren mit einem Märchen ganz unbefangen auf der Bühne. Und vor der Halle gab es durch die kirchliche Jugendgruppe aus Seitingen-Oberflacht ein gern genutztes Kinderschminken.

Die Autoren Hans-Peter Pfeiffer (Feldkreuze und Bildstöcke in Wurmlingen) sowie Gerhard Liener (Lumen Christi) waren mit ihren Büchern vertreten und zudem gab es noch einen Missio-Stand.