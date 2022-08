Kindergarten „Don Bosco“ errichtet Insektenhotel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An einem sonnigen Mittwochmorgen kam besonderer Besuch zum Firmengebäude der Tontarra Medizintechnik GmbH. Wo sonst nur medizinische Instrumente gefertigt und vertrieben werden, drehte sich an diesem Tag alles um die Kinder des Kindergartens „Don Bosco“ und das Projekt: Ein besonderes Insektenhotel zum Erhalt der Artenvielfalt.

Die gewerblichen Auszubildenden von Tontarra errichteten dazu ein Holzgestell in Form einer Bienenwabe, welches in gelben und schwarzen Farben bemalt auf dem Firmengelände aufgestellt wurde. Für die Kinder gab es eine ausgesprochen kreative Aufgabe: Aus alten Konservendosen wurden Bienen in den unterschiedlichsten Größen und Erscheinungsformen gebastelt. Im Inneren der Bienen findet man verschiedenste Naturmaterialien, wie Bambusstäbe, Tannenzapfen oder Heu, womit diese als „Hotel“ für verschiedenste Kleintiere dienen.

Beim Besuch durften die 80 Kinder schließlich ihre selbstgemachten Bienen mit Hilfe der kaufmännischen Auszubildenden in der Bienenwabe aufhängen. Langsam, aber sicher füllten sich die Bienenwaben, wobei sich die Kinder den Platz ihrer Bienen selbst aussuchen durften. Nachdem die Arbeit erledigt war, gab es eine kleine Stärkung in Form von Butterbrezeln und Getränken. Für die Kinder und ihre Erzieher war das eine willkommene Abwechslung und ein gelungenes Projekt. Alle Beteiligten hatten viel Spaß und werden sich, nicht zuletzt dank der Bienenwabe am Ortseingang, noch lange an diesen Tag erinnern.