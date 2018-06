Kinder von „ganz unten“ bekommen eine Chance

Der Bilanz der guten Taten der Direkthilfe Wurmlingen ist eine weitere Aktion hinzugefügt worden: Sie hat kürzlich ihr aktuelles Hilfsprojekt in Indien mit weiteren 11 000 Euro unterstützt.

Ermöglicht wurde dies dank des glänzenden Ergebnisses des von der Formation Los Talismanes gespendeten Weihnachtskonzerts sowie durch eine Reihe von Einzelspenden.

Das Projekt in Kalkutta – „Ganz unten – die Kinder von Bowbazar“ – engagiert sich für ausgegrenzte Kinder aus dem Rotlichtmilieu und wurde von Dr. Meyer-Hamme, Hamburg, initiiert. Im Rahmen des Projekts wird nicht nur die schulische Wissensvermittlung gewährleistet. Die Kinder erhalten auch eine medizinische und professionelle psychologische Betreuung.

Die Direkthilfe mit ihren 24 Mitgliedern ist überzeugt, dass sie mit diesem Projekt Kindern beisteht, an die kaum jemand denke. Sie möchte ihnen echte Chancen eröffnen und Hoffnung auf neue Lebenswege in eine bessere Zukunft geben. Nach seinem kürzlichen Aufenthalt in Kalkutta habe sich Dr. Meyer-Hamme „für diese großartige und sehr Hilfreiche Unterstützung“ bedankt, teilt die Direkthilfe mit Karam Hachem an der Spitze mit: Die Direkthilfe sei ein „beeindruckender Verein, war sein Fazit.

Dieser Dank gelte indes für alle Freunde, Helfer und Spender, so die Direkthilfe. Denn sie garantierten seit mehr als 25 Jahren für die erfolgreiche humanitäre Arbeit des Vereins, dessen Wurzeln bis 1988 zurück reichen.

Quasi die Initialzündung war die von Karam und Leokadia gegründete gemeinnützige Initiative „Familienhilfe Südlibanon“. Aus dieser entstand 1991 die „Direkthilfe – Menschen für Menschen“.