KG steigt als Vizemeister in Verbandsliga auf

Die Ringer der KG Wurmlingen/Tuttlingen haben am vergangenen Samstag in der Landesliga den letzten Saisonkampf beim VfL Obereisesheim 18:10 gewonnen. Damit steigt die KG als Zweiter neben dem Meister SC Korb direkt in die Verbandsliga auf.

Für die KG, die den Hinkampf noch verloren hatte, ging es gut los, da im Bantamgewicht Luca Ilardo kein Gegner hatte und er so kampflos zu vier Punkten kam. Im Schwergewicht ging für den noch verletzten Atdhe Vrajolli Gantulga Barvii auf die Matte. Er verlor gegen Markus Glückstock, der 26 Kilogramm mehr auf die Waage brachte, nur 0:5. Im Federgewicht traf Endrit Mustafa auf den starken Eduard Steiger, dem er im Vorkampf noch unterlegen war. Der KG-Ringer erkämpfte sich fast mit dem Schlussgong die siegbringende Zweierwertung zu seinem 10:8-Erfolg. Im Halbschwergewicht folgte ein Überlegenheitssieg von Matteo Giordanella, ehe Robin Krause im Leichtgewicht dem unbequemen Ilie-Viorel Winheim 1:8 unterlag.

Im ersten Kampf nach der Pause hatte Shtegtar Vrajolli erwartungsgemäß keine Chance gegen den ehemaligen Bundesligaringer Halil Meral. Einen spannenden Kampf lieferten sich Dominik Reichle und Ion Cristian Surugiu. Mit einem starken Willen und einer taktischen Meisterleistung gelang Reichle die entscheidende Wertung zu seinem 4:3-Erfolg. Im Mittelgewicht feierte Matteo Maffezzoli einen 15:0-Überlegenheitssieg. Mit Markus Möll und David Weinberg standen sich zwei ebenbürtige Ringer im Weltergewicht gegenüber. Der Heimringer nutzte hier seine körperlichen Vorteile von fünf Kilogramm geschickt und siegte 4:0. Im abschließenden Kampf im Freistil-Weltergewicht besiegte der gut aufgelegte Andrija Ivanovic den VfL-Akteur Nico Kloos 17:2.

Nach den Jubelszenen in der Halle und der anschließenden gemütlichen Zusammenkunft mit dem VfL Obereisesheim in deren Vereinsgaststätte gab es am Sonntag noch den offiziellen Saisonabschluss in der Elta-Halle in Wurmlingen.

Die Kämpfe im Einzelnen, die KG-Ringer jeweils zweitgenannt: 57 kg G: Luca Ilardo (KG) kampflos Sieger. - 130 kg F: Markus Gückstock - Gantulga Barvii 2:0 (PS 5:0). - 61 kg F: Eduard Steiger - Endrit Mustafa 0:1 (PN 8:10). - 98 kg G: Haydar Sahin - Matteo Giordanella 0:4 (TU 0:18). - 66 kg G: Ilie-Viorel Winheim - Robin Krause 2:0 (PS 8:1). - 86 kg F: Halil Meral - Shtegtar Vrajolli 4:0 (TÜ 15:0). - 71 kg F: Ion Cristian Surugiu - Dominik Reichle 0:1 (PN 3:4). - 80 kg G: Valerij Scheibler - Matteo Maffezzoli 0:4 (TU 0:15). - 75 kg G: David Weinberg - Markus Möll 2:0 (PS 4:0). - 75 kg F: Nico Kloos - Andrija Ivanovic 0:4 (TU 2:17).