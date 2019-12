KG-Reserve gewinnt in Furtwangen 20:16

Die zweite Mannschaft der KG Wurmlingen/Tuttlingen hat am Samstag in der Ringer-Bezirksklasse bei der Reserve des KSK Furtwangen 20:16 gewonnen. Schon der Hinkampf endete mit dem gleichen Ergebnis. Mit diesem Erfolg verdrängten die KG-Athleten am letzten Kampftag den AB Aichhalden III noch vom vierten Tabellenplatz.

Für die KG-Reserve gab zwei kampflose Sieger mit Louis Gerstenberger und Faik Iseni. Zwei Duelle gaben die Gäste allerdings ebenfalls kampflos ab, so dass es auf der Matte nur zu fünf Kämpfen kam. Die reine Kampfzeit dieser Paarung betrug nur 10,56 Minuten.

Raphael Bleicher startete im eigentlich ungeliebten Freistil und zeigte hier eine starke Leistung. Er wurde nach hoher Punkteführung sogar noch Schultersieger. Auch Fabian Galia stand ihm in nichts nach und gewann nach einem Überwurf durch Schultersieg. Enayat Sharifi gewann auch seinen letzten Kampf in dieser Saison gegen Mansur Rakhmatov und behielt damit seine weiße Weste mit 14 Siegen in 14 Kämpfen.

Die Kämpfe im Einzelnen, die KG Wurmlingen/Tuttlingen jeweils zweitgenannt: 57 kg G: Vincenzo Lo Cicero (Furtwangen) kampflos Sieger. - 130 kg G: Alan Ali (Furtwangen) kampflos Sieger. - 61 kg F: Mansur Rakhmatov - Enayat Sharifi 0:4 (TU 0:16). - 98 kg F: Riccardo Renna - Raphael Bleicher 0:4 (SN 7:16). - 66 kg G: Leon Glock - Farid Saheb 4:0 (SS 2:0). - 86 kg G: Faik Iseni (KG) kampflos Sieger. - 71 kg F: Ionut-Georgian Hamzu - Antonio Milazzo 4:0 (TÜ 16:0). - 80 kg F: Louis Gerstenberger (KG) kampflos Sieger. - 75 kg G: Yasin Altintas - Galia Fabian 0:4 (SN 0:8). - Kampfrichter: Andreas Bauer (Konstanz).