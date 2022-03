Jungmusikertag in Wurmlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jugendlichen der Musikvereine Rietheim-Weilheim, Seitingen-Oberflacht und Wurmlingen betreiben seit mehreren Jahren ein gemeinsames Jugendorchester. Die knapp 30 Mitglieder bereiten sich aktuell auf mehrere Auftritte vor.

Am Samstag, dem 19. März, fand aus diesem Anlass ein Probentag in Wurmlingen statt. Zwar konnten coronabedingt leider nicht alle Jugendlichen teilnehmen, dennoch war der Jungmusikertag laut Dirigentin Silvia Hermerschmidt ein voller Erfolg. Und diese hat einen klaren musikalischen Fortschritt mit ihren Zöglingen erarbeitet. Nebenbei wurde noch einiges zum guten Miteinander geboten: Die Jugendleiter der drei Vereine haben unter der Federführung von Lisa-Marie Ilg ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. So war während und rund um den Probenbetrieb für gute Stimmung gesorgt. Beim Jahreskonzert des Musikvereins Rietheim-Weilheim am 14. Mai, beim Dorffest in Seitingen-Oberflacht am 29. Mai und bei „Blasmusik am Schloss“ in Wurmlingen am 16. Juli wird das Orchester zu hören sein.