Junge Musiker spielen in Wurmlingen für den guten Zweck

Ein schönes Benefizkonzert zugunsten der Direkthilfe Wurmlingen haben die Besucher am Sonntagmorgen in der Schlosshalle erlebt. Viele Preisträger von Jugend musiziert zeigten großes Engagement und musizierten in den verschiedenen Altersstufen auf hohem Niveau.

Die Spenden aus dem Konzert gehen an die Direkthilfe – Projekte für Menschen – Wurmlingen, die 1991 gegründet wurde. Der Verein bietet direkte Hilfe beziehungsweise Unterstützung von Projekten für Menschen im In- und Ausland an, die infolge besonderer Situationen in Not geraten sind. Karl Zepf vom Verein Kunst und Kultur – er hatte die Gesamtleitung der Matineé – kündigte die jungen Musiker an.

Und so begannen die Jüngeren, Lina Weidmann, Querflöte, und Lotta Schiller, Klavier, mit einem Madrigal von Phillipp Gaubert. Es folgten „Mini Parade“, „Heimweh“ und „Promenade“ von Henk van Lijnschooten, gespielt von Ecrin Naz Gül, Hannah Fink, Melina Stoffel und Samirah Weiss mit Klarinetten. Das Gitarrenduo von Bela Bartok und das „Andante“ von Matteo Carcassi mit Jonah Peinemann und Jona Huber waren weitere Programmstücke.

Auf dem Programm stand das „Andante Siziliano“ und „Allegro“ von Johann Baptist Vanhal mit Maja Lindner, Querflöte, und Sintu Graf, Klavier, danach die „Serenata Espanola“ von Joaquin Malats, gespielt von Michelle Binder und Meagan Wagner an den Gitarren.

Ebenfalls von Vanhal war das „Allegretto“, interpretiert von Elisabeth Weiß, Querflöte, und Nelly Wagner, Klavier. Ein Blockflötentrio „Estampei“ mit Natalie Hasenkampf, Emilia Laner – sie begleitete sich selbst mit Schellen am Fuß - und Ketie Lierheimer war zu hören und aus dem Musical „Miss Saigon“ von Claude-Michel Schönberg sang Marlene Zepf in Begleitung von Bernhard Diesch am Klavier „I´d give my life for you“. Das Konzert bot einen breiten Querschnitt vom Mittelalter bis zum Musical, wie Karl Zepf zuvor betont hatte.

Von Bohuslav Martinu wurde aus „First Sonata“ das Allegro Scherzando gespielt von Anna Sauter, Querflöte, und Lorena Schmidt, Klavier. „Dance on a shattered Mirror“ von Eckhard Kopetzki mit Rafael Diesch am Marimbaphon wurde begeistert aufgenommen und zwei Violin-Stücke, „Introduktion und Tarantella“ von Pablo de Sarasate und die „Polonaise brillante D-Dur“, feurig und brillant gespielt von Hannes Wagner und begleitet von Bernhard Diesch am Klavier.

Die Besucher dankten allen jungen Musikern zum Abschluss mit langanhaltendem Beifall und Bravo-Rufen.