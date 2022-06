Ju-Jitsu-Sportler des AB Wurmlingen bestehen Gürtelprüfung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Mattenraum der Elta-Halle in Wurmlingen haben sich sieben Ju-Jitsuka ihrer Prüfung zum orangen und grünen Gürtel gestellt.

Die sieben geprüften Ju-Jitsuka zeigten gegenüber dem Prüfer Jürgen Liebermann ihre zuvor seit langem, auch in der schwierigen Corona-Zeit, von ihrem Trainer Volker Schilling einstudierten Ju-Jitsu-Techniken. Zu Beginn der Prüfung wurden die Fallschule und die Grundtechniken gezeigt. Anschließend wurden die Abschluss- und Abwehrtechniken gegen sogenannte „Clinch- und Distanztechniken“ (wie Festhalten, Haare fassen, Umklammerung, Genickhebel/Nelson, Würgen, Schläge und Tritte), in Kombination mit Wurf- und Festlegetechniken präsentiert. Insgesamt mussten von den Prüfungskandidaten für den 4. Kyu (oranger Gürtel) circa 40 Techniken und für den 3. Kyu (grüner Gürtel) circa 55 Techniken und 1 Gruppe aus der Kata für den 1. DAN gezeigt werden.

Alle Prüfungsteilnehmer bestanden ihre Prüfung mit herausragenden Leistungen und dürfen nun stolz ihren neuen orangen und grünen Gürtel umbinden.

Folgende Ju-Jitsuka bestanden ihre Prüfung zum orangen Gürtel (4. Kyu): Ronja Langer, Axel Brockhaus, Jochen Hintermeister, Bernd Birkmaier und Harald Schmid; zum grünen Gürtel (3. Kyu): Uwe Renner und Markus Koßmann.

Die Gruppe würde sich über weitere Interessierte freuen. Das Training findet immer mittwochs und freitags von 20 bis 21.45 Uhr in der Elta-Halle statt. Interessierte können sich per E-Mail an jujitsu@ab-wurmlingen.de wenden. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.ab-wurmlingen.de.