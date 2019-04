Jede Osterkerze ist ein Unikat

Nach dem Motto „In Gottes Hand geborgen“ feiern heuer Kinder aus Wurmlingen und Rietheim-Weilheim ihre Kommunion. Das Motiv ihrer Kerzen und der Osterkerzen der beiden katholischen Kirchengemeinden hat sich Marion Raidt ausgedacht – mittlerweile schon zum 31. Mal.

Die beiden Osterkerzen, die die 61-Jährige für Rietheim-Weilheim und Wurmlingen verziert, sehen identisch aus: Zwei große Hände halten drei Kreise unterschiedlicher Größe und Farbe – Sie stehen für die drei Einigkeit. Ein Kreuz durchzieht die Kreise.

Auch die fünf Wundmale Jesu sind zu sehen. „Alpha und Omega stehen für Anfang und Ende“, erklärt Raidt, die in Wurmlingen wohnt, die Bedeutung weiterer Details auf den Osterkerzen. In acht Stunden Handarbeit pro Kerze sind die Unikate entstanden. Doch es steckt noch mehr Arbeit dahinter.

Jahr für Jahr bestellen die Kirchengemeinden die Kerze, die Raidt nach einem vorgegebenen Motto gestaltet. Vier bis sechs Wochen hat sie dafür Zeit. Zeit, sich Gedanken über das Motiv zu machen, die Wachsplatten zu bestellen, auszurechnen, wie groß die einzelnen Elemente sein dürfen und wie viel Material benötigt wird sowie Skizzen und Schablonen anzufertigen. Sie weiß aus Erfahrung: „Am besten gestaltet man die Kerzen an kühlen Tagen.“ Dann lasse sich das Wachs besser verarbeiten. Und: Das Motiv setzt man am besten im unteren Bereich der Kerze an, damit es nicht gleich abbrennt. Wie man Kerzen gestaltet, hat sie als Jugendliche von einer älteren Dame gezeigt bekommen.

Oster- und Kommunionkerzen behandeln ein Thema

Raidt fertigt nicht nur die Osterkerzen für Wurmlingen und Rietheim-Weilheim an, sondern gibt auch das Motiv für die Kommunionkerzen vor, das sich an dem der Osterkerzen orientiert. „Es ist das gleiche Motiv, nur vereinfacht“, erklärt Raidt. Denn die Kinder gestalten ihre Kerzen selbst. So wie es damals bei ihrem Sohn war. Im Jahr 1988 feierte ihr ältester Sohn Kommunion. Die Pastoralreferentin habe damals die Idee gehabt, dass die Kommunion- und die Osterkerze ein vorgegebenes Thema behandeln. Und diese Idee hat bis heute Bestand.

An ihre erste Kerze kann sich Raidt noch gut erinnern. „Der gute Hirte“ war 1988 das Motto, und es folgten viele weitere: Einmal verzierten Puzzleteile die Kerzen – passend zu „Wir sind ein Puzzleteil von Gott“, ein anderes Mal waren Fische abgebildet. Das Motto lautete „Swimmy – Mit Jesus sind wir eine starke Gemeinschaft“.

Musiknoten, bunte Kreise und ein Kreuz als Notenlinien seien bei dem Thema „Ich bin ein Ton in Gottes Melodie“ auf den Kerzen abgebildet gewesen, sagt Raidt und blättert in einem Schnellhefter, in dem sie Fotos der Kerzen, Zeichnungen, Bilder und eine Listen mit allen Themen sammelt.