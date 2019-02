Jan Diener ist Vizemeister im Crosslauf

Bei den Baden-Württembergischen Crosslauf-Meisterschaften in Stockach hat Jan Diener aus Wurmlingen in der Klasse U18 den zweiten Platz belegt. Sein Bruder Eric Diener (U20) kam auf Rang sechs.

Der 16-jährige Jan Diener, der seit September am Olympiastützpunkt in Freiburg trainiert, startete im Lauf der U18 auf die anspruchsvolle 3,8 Kilometer lange Wiesenstrecke. Trotz muskulärer Probleme kurz nach dem Start lief der Wurmlinger ein beherztes Rennen. Nachdem sich der hohe Favorit Paul Specht vom VfL Sindelfingen abgesetzt hatte, lief Jan Diener, der für den USC Freiburg am Start war, einem ungefährdeten zweiten Platz entgegen und kam nach 12.38,1 Minuten über 20 Sekunden vor dem Drittplatzierten ins Ziel.

Sein Bruder Eric startete für die Tuttlinger Sportfreunde im Rennen der U20 über 4,5 Kilometer. Von Beginn an befand er sich in der Führungsgruppe, verlor jedoch in einer der äußerst rutschigen Kurven den Anschluss und musste weite Teile des Rennens alleine bestreiten. Mit zunehmender Länge des Laufes kam er jedoch immer besser in Fahrt und holte Platz um Platz auf. Am Ende erreichte er das Ziel nach 16.03,8 Minuten als Sechster.