Jahrgänger blicken auf Schulzeit zurück

Sie haben die Zeit Revue passieren lassen: 120 Jahrgangsteilnehmer aus Wurmlingen haben am vergangenen Samstag mit einem bunten Programm in gemütlicher Runde ihr Wiedersehen im Rahmen des Heimatfestes zelebriert.

Es fühlt sich an wie ein großes Klassentreffen, lediglich die ehemaligen Banknachbarn tragen einige Jahre mehr auf dem Buckel als es noch zur Schulzeit der Fall war. So jedenfalls ist es 120 Jahrgangsteilnehmer in Wurmlingen ergangen.

Vertreten waren am Samstag alle Schuljahrgänge zwischen 50 und 90 Jahren, die in diesem Jahr ihren runden Geburtstag feierten. Somit trafen sich die Jahrgänge aus den jeweiligen Schuljahren 1968/1969, 1959, 1949/1950, 1939 und sogar fünf 90-jährige Teilnehmer mischten bei dem Fest mit. Das Heimatfest ermöglicht den Teilnehmern dadurch, sich alle zehn Jahre im Rahmen dieser Feier wiederzusehen. Viele nutzten diese Möglichkeit bereits mehrmals, denn das Heimatfest fand am Samstag zum 69. Mal in Wurmlingen statt und wurde vom Jahrgang 1900 ins Leben gerufen. Die Schuljahrgänge von 1968 und 1969 organisierten das diesjährige Fest.

Wurmlinges Bürgermeister Klaus Schellenberg begrüßte die Jahrgänger inklusive ihrer Partner in der festlich geschmückten Schlosshalle zu ihrem „unvergesslichen Tag“ und einem „Höhepunkt“, wie es Schellenberg bezeichnete. Vor allem an die Schulzeit würden sich viele erinnern. Für viele Jahrgänger hätte sich in der Zwischenzeit mit der Gründung einer Familie oder „weiteren prägenden Erlebnissen“ vieles verändert. Die Begegnungen seien es, die dieses Heimatfest auszeichnen, findet der Bürgermeister, der in seinen Grußworten auch an den Wandel der Gesellschaft und den „beachtlichen Wohlstand“ erinnert, der in Deutschland in den vergangenen 50 Jahren erreicht worden sei. Trotz den vielen Ereignissen auf der Welt, appellierte Schellenberg an alle Teilnehmer, mit „viel Optimismus“ in die Zukunft zu blicken.

Im Namen des Schuljahrgangs 1969/1969 hielt Arno Roos die Festansprache. Er wünsche sich, dass die Tradition dieses Heimatfestes in Wurmlingen „noch lange fortgeführt“ werde, damit sein Jahrgang in zehn Jahren wieder zusammentreffe. „Heimat und Tradition“ seien für viele seiner Altersgenossen und die nachfolgenden Jahrgänge fast schon zu Fremdwörtern geworden. In diesem Zusammenhang erwähnte er den technischen Fortschritt und die digitalen Möglichkeiten. Das Heimatfest sei ein Musterbeispiel dafür, dass die „schnelllebige Welt noch nicht aus den Fugen geraten“ sei und die Leute aus Heimatverbundenheit zusammensitzen, feiern und über die guten alten Zeiten schwärmen können. Er blickte auf verschiedene Ereignisse zurück, die sich in den Geburtsjahren der Teilnehmer zugetragen hatten.

Nach den offiziellen Reden stand ein offener Austausch untereinander, ein reichhaltiges Mittagessen, der Besuch des ökumenischen Gottesdienstes, dem Friedhofgang und Totengedenken, Musik sowie Kaffee und Kuchen auf dem Programm. Die einzelnen Jahrgänge zog es am Abend in die verschiedenen örtlichen Gaststätten, um das Heimatfest ausklingen zu lassen.