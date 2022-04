Jahreshauptversammlung des SV Wurmlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sechs Monate nach der dreimal verschobenen Generalversammlung für 2020 und 2021 lud der SV Wurmlingen ein, um seine Jahreshauptversammlung abzuhalten. 63 wahlberechtigte Mitglieder fanden den Weg in die Schloß-Halle.

Man hatte sich schon auf eine Normalisierung gefreut, wurde aber durch die Ukraine-Krise in eine noch schwierigere Lage versetzt. Unterbrochene Lieferketten und steigende Rohstoffkosten lassen den Neubau noch teurer werden. Maryna und Andreas Ederle, deren Sohn in der F-Jugend spielt, haben mit dem Beginn der Ukraine-Krise eine Spendenaktion für die Ukraine ins Leben gerufen. Die Jugendleitung erweiterte die Sammelaktion auf den gesamten Jugendbereich, und der Vorstand des SVW rief parallel dazu in der Gemeinde zu Sach- und Geldspenden auf. Ederles berichteten über den Erfolg der Spendenaktion, der zu drei LKW-Ladungen an Hilfsgüter mit über 80 Tonnen Gewicht führte.

Stefan Drasch stellte in seinem Bericht zum Jugendbereich fest, dass die verschiedenen Jahrgänge fast durchgängig Zulauf erhalten. Aktuell werden 170 Kinder und Jugendliche aktiv betreut. Besonders erfreulich konnte vermeldet werden, dass sich die neugegründete B-Jugend spielerisch etabliert und dies die Basis sein kann, dass in der nächsten Saison nach vorübergehender Pause gemeinsam mit dem Kooperationspartner SV Seitingen-Oberflacht sogar eine A-Jugend zustande kommt.

Die Wahlen bestätigten ohne Gegenstimme die Mitglieder des Lenkungsausschusses, der zukünftig noch um Roberto Lo Giudice bereichert wird. Zudem wurde ein Antrag zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge gestellt, dem von der Versammlung stattgegeben wurde. Abschließend folgte die Ehrung von insgesamt 33 langjährigen Mitgliedern. 25 Jahre: Hannes Biedermann, Marius Braunbart, Barbara Feil, Marc Liebermann, Ciro Davide Mazzola, Philipp Möll, Rita Niemann, Pierre Sellwig, Sebastian Schätzle, Eric Schmid, Jan Schmid, Maximilian Stoll, Manuel Strenger und Jonas Zehnder. 40 Jahre: Holger Bacher, Hildegard Schneider, Hubert Schwarz, Holger Vosseler und Michael Weidemann. 50 Jahre: Thomas Beck, Wilhelm Bertsche, Helmut Lebherz, Rudolf Möll, Hans-Hermann Othold, Harald Schneider und Hans Stolt. 60 Jahre: Georg Bundel, Karl Pauli, Josef Schmid und Erich Tolk.