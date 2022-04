Jahreshauptversammlung des Albvereins Wurmlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neben 20 Mitgliedern fand auch Klaus Butschle (Gauvorsitzender) den Weg in die „Traube“ in Wurmlingen. Der Vorsitzende Hermann Schmid begrüßte alle Anwesenden zu Beginn der Sitzung. Leider hatten wir 2021 fünf Todesfälle in der Ortsgruppe zu beklagen. Die Anwesenden erhoben sich in einer Gedenkminute. Die Ortsgruppe wird ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren. Hermann Schmid begann, die Berichte mit einem Jahresrückblick auf 2021. Leider mussten wieder viele Veranstaltungen aufgrund Corona ausfallen. Der für 2021 erarbeitete Wanderplan bestand dadurch nur noch auf dem Papier.

Es folgten die Berichte des Kassiers, der Kassenprüfer, der Schriftführerin und der Fachwarte Familie, Wege, Naturschutz, Mitgliederverwaltung und Funkenfeuer. Die Entlastung der Vorstandschaft und Funktionsträger übernahm Klaus Butschle. Es wurde per Handzeichen abgestimmt. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Sowohl die Vorstandschaft als auch alle Funktionsträger stellten sich erneut zu Wahl. Diese wurde ebenfalls von Klaus Butschle geleitet. Alle Ämter wurden für zwei Jahre gewählt. Die Wahlen erfolgten alle einstimmig. Hermann Schmid bedankte sich bei allen Anwesenden für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf eine weiterhin harmonische Zusammenarbeit.

Vorsitzende: Hermann Schmid, Kassier: Frank Mägerle, Schriftführer: Claudia Heuler, Kassenprüfer: Ewald Elsässer und Harald Bessey, Mitgliederverwaltung: Annette Vögtle, Familienwart: Silke Cabarth, Wegewart: Peter Kleinfelder und Dieter Hiller, Naturschutzwart: Oliver Münster, Funkenwart: Helmut Müller, Beisitzer: Birgit Mägerle und Anja Mattmüller.

In diesem Jahre standen fünf Ehrungen auf der Liste. Für 40 Jahre wurden unsere langjährige Vorsitzende Ursula Liebermann, Manfred Moser und Frank Wild geehrt. Leider konnten die drei wegen Terminüberschneidungen nicht persönlich anwesend sein. Für 50 Jahre wurde Irene Fezer und für 70 Jahre Erwin Liebermann geehrt.

Die Ehrungen übernahmen Klaus Butschle und Hermann Schmid. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man Mitglieder hat, die dem schwäbischen Albverein solange die Treue halten. Irene und Erwin haben sich immer im Albverein engagiert und deswegen hat sich die Ortsgruppe sehr gefreut, dass beide an diesem Abend anwesend sein konnten.