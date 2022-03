Jahreshauptversammlung 2022 des Athletenbund Wurmlingen e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 18. März fand die Jahreshauptversammlung des Athletenbund Wurmlingen im Foyer der Elta-Halle statt. Nach der Totenehrung folgte der Bericht des 1. Vorsitzenden. Leider gab es Aufgrund der Corona-Krise nicht viel zu berichten. Kassierer Harry Jung trug den schlanken Kassenbericht vor. Für die gute Kassenführung erhielt Harry Jung von den Kassenprüfern Jürgen Stach und Günter Stoffel ein Lob. Die Abteilungsleiter berichteten von teilweise eingeschränktem, trotzdem gut besuchtem Training.

Erhard Möll berichtete zu der Ringer-Saison, die vom Verband abgebrochen wurde, aber voll gewertet werden konnte. Am 3. Oktober 2021 begann die Ringerrunde, die Schülermannschaft der KG Wurmligen / Tuttlingen wurde in der Bezirksliga mit Platz 5 beendet. Die 2. Aktiven Mannschaft stand in der Bezirksliga Schwarzwald auf dem 4. Platz. Die 1. KG Mannschaft stand nach Abbruch in der Verbandsliga Württemberg auf dem 3. Platz.

Ein besonderer Dank ging an die Jugendtrainer Uwe Renner, Gerd Reichle und Laura Ilardo und Aktiven Trainer Marc Buschle. Bei der U23 Europameisterschaften im März in Bulgarien konnte Leon Gerstenberger einen hervorragenden 5. Platz erkämpfen.

Im Judo und JuJitsu wurde ähnliches vom eingeschränkten Training berichtet. Eine Gürtelprüfung im JuJitsu konnten erfolgreich durchgeführt werden.

Bei den Neuwahlen stellten sich alle Funktionäre bis auf den 1. Vorsitzenden, wieder zur Wahl und wurden einstimmig wiedergewählt: Heike Heizmann (2. Vorsitzende), Bodo Wucherer (Jugendleiter Ringen), Ralf Heizmann (2. Abteilungsleiter Ringen), Harald Schmid (Abteilungsleiter JuJitsu) und Birgit Liebermann (Kulturwartin und Koordinatorin Wirtschaftsteam). Für Jürgen Liebermann wurde Bodo Wucherer als neuer 1. Vorsitzender einstimmig von der Versammlung gewählt.

Jürgen Liebermann ist seit fast 40 Jahren Mitglied im Athletenbund. Er widmete sich insbesondere dem Judosport. Zunächst viele Jahre Abteilungsleiter Judo, dann 2003 Wahl zum 2. Vorsitzenden und 2007 Wahl zum 1. Vorsitzenden. 1995 wurde Jürgen zusammen mit Astrid Tobisch zum ersten Dan-Träger im Verein. Gleichzeitig erlangte er die ÜL-Lizenz und trainierte viele Jahre die Aktiven und die Schüler, zuletzt mit seiner Frau Birgit das erfolgreiche „Mini-Judo“.

Der Verein bedankte sich herzlich für dieses Engagement, Herzblut und vertrauensvolle Führung.