In Wurmlingen soll es mehr blühen

Die Gemeinde Wurmlingen will die biologische Vielfalt innerhalb der Gemeinde stärken. Daher sollen bisher intensiv gepflegte Rasenflächen nach und nach zu Blütenwiesen umgestaltet werden.

Bauhofleiter Ralf Hayler hat bereits einen Schulungstermin in Beuron absolviert, und Gemeinderat und Gartenbautechniker Norbert Eppler halte es durchaus für möglich „diese Umgestaltung in Eigenregie durchzuführen“, sagte Bürgermeister Klaus Schellenberg in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Der Schultes verwies zudem „auf ein gelungenes Beispiel“ in der Gemeinde: Im vergangenen Jahr hatte die gemeinsam entwickelte Idee von Uli Schray, Patrick Kirchner sowie Thomas Tontarra vor dessen Firmengrundstücken Aufsehen erregt: Dort war in einer Gemeinschaftsleistung zusammen mit Betriebsangehörigen aus einer ordinären Graslandschaft eine Blütenwiese entstanden. Die Gemeinde plant zwar (noch) nicht in dieser Dimension. Aber „jeder kleine Fleck tut gut, wenn da was Blühendes drauf ist“, so Schellenbergs Credo. Dies nütze Schmetterlingen, Bienen und weiteren Insekten. Und jetzt im Frühjahr sollte begonnen werden Stück für Stück umzugestalten, um damit etwas für den Arten- und vor allem den Insektenschutz zu tun.

Entsprechende Flächen sind bereits ausgesucht und der Gemeinderat gab einstimmig dazu seinen Segen. Rein präventiv weist der Bürgermeister allerdings darauf hin, dass die vom Zierrasen befreiten Flächen nicht zum Verlottern freigegeben sind, sondern die künftig naturbelassenen und blühenden Inseln gewollt und ökologisch wertvoll sein werden.