In Kindergärten werden rund 34 000 Euro investiert

Gesamtinvestitionen von knapp 34 000 Euro stehen in den beiden Wurmlinger Kindergärten Don Bosco und St. Josef an. Damit haben sich die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung beschäftigt.

Die katholische Kirchepflege von St. Gallus hat diese vorgeschlagen. Zum Teil sind dies Pflichtaufgaben: Nach der Überprüfung durch einen Sicherheitsbeauftragten steht die rasche Beseitigung verschiedener Mängel an. Im Kindergarten Don Bosco muss unter anderem die Kellertür erneuert werden (5470 Euro). Diese sei „marode und könne weder geöffnet noch geschlossen werden“, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Dazu wird für den Kellerabgang ein Handlauf (875 Euro) benötigt. Überarbeitet werden müssen auch ein Garagentor und Zäune (2045 Euro). An insgesamt 14 Türen im Innenbereich wird ein Fingerschutz benötigt (3230 Euro).

Im Kindergarten St. Josef muss unter anderem die Heizkörperabdeckung überarbeitet werden (4975 Euro). Dazu kommen die Teilerneuerung einer Treppe (680 Euro) und eines Balkongeländers (2000 Euro). Wichtigste Arbeit ist der Umbau eines Raums im Schwesternhaus zu einem Personalraum.

Für die Maler- und Bodenlegerarbeiten fallen rund 3440 Euro an Kosten an. Die Möblierung wird rund 11 200 Euro kosten.