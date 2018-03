Immer mehr Imker beim Bezirksverein Tuttlingen

Beim Bezirks-Imkerverein Tuttlingen hat Vorsitzender Helmut Riess in der Hauptversammlung am Freitagabend in Wurmlingen eine zufriedenstellende Bilanz gezogen. Prägnant war dabei vor allem die positive Entwicklung der Mitgliederzahl.

Diese liegt jetzt bei 127 Mitgliedern. Im vergangenen Jahr gab es 18 Neueintritte und in 2018 wurden bereits zwei weitere Interessenten aufgenommen. Die Anzahl der betreuten Bienenvölker ging allerdings parallel dazu von 718 leicht auf 709 Völker zurück. Dies sei allgemeine Tendenz in der Imkerei, so Riess. Denn ältere Imker betreuen in der Regel mehr Völker als Neulinge.

Die Ausführungen von Riess wurden von Schriftführer Claus Haller ergänzt. Beide wurden in den Teilneuwahlen für weitere vier Jahre einstimmig bestätigt. Wiedergewählt – für ein Jahr – wurden die Kassenprüfer Ferdinand Stier und Herbert Sichler.

Die Ehrennadel in Gold des Deutschen Imkerbundes erhielten für 40 Jahre Zugehörigkeit Herbert Sichler und Erwin Marquardt. Die Auszeichnung in Silber wurde Franz Winterhalter für 25 Jahre zuerkannt. Im abschließenden Fachvortrag referierte Martin Kempf über „Wachsverfälschung“.

Der Bezirksverein investiert viel Zeit in die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder. Dazu gehören beispielsweise Praxiskurse für erfahrene Imker, Schulungen für Neueinsteiger und diverse Fachvorträge. Mit der Werbung für die Imkerei wird indes schon bei den Jüngsten angesetzt: Neben den Wurmlinger Kindergartenkindern kommen auch regelmäßig Gruppen aus Tuttlingen zu Helmut Riess, um etwas über das Leben dieser Tiere zu erfahren. Insgesamt waren 40 Aktionen registriert.

„Die Zahlen sind sehr gut“, meldete Kassier Martin Kempf. Denn 2017 sei „ein gutes Honigjahr“ gewesen und rund ein Viertel des jährlichen Vereins-Etats wird mit Honigverkäufen gedeckt. Positiv zu Buche schlagen auch die Schulungen: Dafür gibt es Zuschüsse vom Land.