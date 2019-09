Ihr Erfolgsrezept sind Respekt und Wertschätzung

Ob Bier brauen reine Männersache ist? Ganz und gar nicht! Heute steht Gabriele Lemke, die Hauptgesellschafterin der Hirsch-Brauerei in Wurmlingen als Frau an der Spitze einer scheinbaren Männerdomäne. Dabei, so Lemke, sei das Bierbrauen von altersher eine Sache der Frauen gewesen.

Schon im Mittelalter haben diese das Getränk hergestellt. Bier war ein alltäglicher und nahrhafter Bestandteil der Ernährung. Man habe im Laufe der Jahrhunderte viel damit experimentiert und Kräuter eingemischt, die wilde Hefe als Zusatz entdeckt oder auch halluzinogene Pilze beigefügt. Mit Kenntnis und Begeisterung referiert Lemke über die Geschichte des Bierbrauens aus der Zeit Mesopotamiens bis heute.

Ihr selbst war ihr heutiger Beruf nicht vorgezeichnet. Als mittlere von drei Töchtern des Ehepaares Traudl und Rainer Honer studierte sie mit Elan und Überzeugung das Fach Jura in Freiburg, arbeitete mehr als zehn Jahre als Anwältin in Konstanz und wechselte vor rund 14 Jahren in eine Tuttlinger Kanzlei. Geplant war, dass ihre jüngere Schwester, die an der Akademie Weihenstephan studierte, die elterliche Brauerei leiten sollte. Doch diese verliebte sich und blieb in Bayern.

Dann war Gabriele Lemke gefragt. Neben dem Beruf als Anwältin und als Mutter dreier Kinder sollte sie nun als juristische Gesellschafterin in den Betrieb einsteigen. Rückblickend betont sie, dass ein solch anspruchsvoller Alltag nur durch den Rückhalt der Familie funktioniert habe. Und bis heute funktioniert. Mit Familie meint sie auch die gesamte Brau-Familie, also die Mitarbeiter des Betriebs. Diese hätten ihr immer den Rücken gestärkt, seien ihr mit Respekt und Vertrauen zugleich begegnet. Vor allem in den schwierigen Zeiten.

Die Scheidung von ihrem Ehemann vor zehn Jahren stellte nicht nur eine private sondern auch eine geschäftliche Zäsur dar. Ein neuer Geschäftsführer wurde gesucht. Und dabei machte sich der gewachsene Team- und Familiengeist der Mitarbeiter bezahlt. Hubert Hepfer stellte sich der Herausforderung und hat diese Entscheidung nicht bereut.

Das Credo der Dreier-Spitze des Unternehmens (Lemke, Honer, Hepfer) ist gegenseitiger Respekt und Wertschätzung. Dies sei zumindest auf der emotionalen Ebene ein Garant für Erfolg. Und Bier sei ja auch ein emotionales Produkt. Auf der Vermarktungs-Ebene setzt die Brauerei ganz auf Regionalität. So bezieht sie die Rohstoffe für die Biere fast ausschließlich aus der Region, nur der Hopfen kommt aus Tettnang und aus der Hallertau. Ihr Bier sei eben bewusst kein „Bier von Welt“, so Lemke. So beschränkt sich der Verkauf auch auf einen Radius von circa siebzig Kilometern. Stuttgart und das Elsass sind da die Ausnahmen.

Erst kürzlich hat Lemke die erste Brauerin eingestellt. Heute gebe es zunehmend Brauerei- und Mälzerei- Studentinnen beziehungsweise Auszubildende. Mit Nachwuchssorgen in der Firma müsse man sich nicht plagen. Der Beruf gelte seit Jahren als trendy und cool. Auch seien Brauer aus Deutschland international sehr gefragt. Als Frau in der Führungsposition hat Gabriele Lemke noch nie Gegenwind oder gar Ressentiments gespürt. Das mag auch an ihrem offenen und kommunikativen Wesen liegen. Und sicher auch an dem sympathischen Eingeständnis, dass Frau eben nicht alles können muss.