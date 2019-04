Hirschbrauerei verzeichnet zehn Prozent mehr Umsatz

Die Wurmlinger Hirschbrauerei hat im Jahr 2018 erneut mehr Bier abgesetzt wie im Vorjahr. Das Plus beträgt laut Geschäftsführer Hubert Hepfer knapp zehn Prozent. Das Wachstum fällt damit fast doppelt so hoch aus als der Durchschnitt im Land (plus 5,8 Prozent). Derweil laufen die Arbeiten am neuen Lagerkeller auf Hochtouren, und auch das Programm für das Brauereihoffest im Mai steht fest.

„Natürlich sind wir aufgrund dieser Entwicklung mit dem vergangenen Jahr zufrieden“, wird Hepfer in einer Pressemitteilung zitiert. Vor allem freue sich das Unternehmen, dass Bier mittlerweile mit einer anderen Wertigkeit wahrgenommen werde und der Trend hin zu regionalen Produkten nochmals zugenommen habe.

Zum Umsatzplus haben die Bügelbiere Zwickl und Zwuckl beigetragen. Weitere Biersorten wie „Hirsch Helles“, dessen Absatz sich ein Jahr nach Einführung fast verdoppelt hat, seien ebenso gefragt gewesen wie die alkoholfreien Getränke („Hirsch alkoholfreie Weisse“ und „Hirsch Donauradler alkoholfrei“) beziehungsweise alkoholreduzierte Biere („Hirsch Sport-Weisse“ und „Natürliches Donauradler“). Für ihre Produkte ist die Hirschbrauerei kürzlich erneut mit vielen Preisen ausgezeichnet worden.

Lange Zeit für kalte Gärung und Reifung

Um die Herausforderungen der Zukunft meistern und die anhaltend steigende Nachfrage bedienen zu können, investieren die Wurmlinger rund 1,2 Millionen Euro in einen neuen Lagerkeller. Dieser entsteht derzeit vor und unter der Brauerei. „Diese Maßnahme ist notwendig“, erklärt Hepfer, „um unseren Bieren nachhaltig eine lange Zeit für die kalte Gärung und Reifung zu geben.“

Über die Photovoltaikanlage auf der Lagerhalle werde der Energiebedarf mit abgedeckt, erklärt Brauerei-Inhaberin Gabriele Lemke, und die erneuerte CO2-Rückgewinnung samt Tank stelle sicher, dass man auch künftig kein Kohlendioxid in die Atmosphäre abgeben müsse, sondern für die Produktion der Biere nutzen könne.

Bis zum Brauereihoffest im Mai kann der Lagerkeller aber nicht fertiggestellt werden. „Die Arbeiten haben sich leider etwas verzögert“, sagt der Geschäftsführer im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Wintereinbruch im Januar und intensivere Arbeiten zur Hangabsicherung hätten den Zeitplan „um Wochen nach hinten geworfen“. Für Hepfer steht aber fest: „Die Sicherheit geht vor.“

Zum großen Fest im Mai soll zumindest der Baukörper geschlossen sein, dann könnten die Innenarbeiten stattfinden. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Hirschbrauerei ist für die Urlaubszeit geplant. In vier Wochen steht das Brauereihoffest an, das alle zwei Jahre stattfindet. Dort sollen die Biere der Hirschbrauerei in anderer Optik präsentiert werden. Das heißt: neue Flaschen (0,5 Liter Retro-Euro-Flaschen), neue Etiketten aus Naturpapier und neue Gebinde („Hirschgehege“).

Neues Aussehen für alle Weißbiersorten

Hepfer sagt: „Die Etiketten sehen komplett anders aus als die bisherigen. Wir sind gespannt, wie sie bei den verschiedenen Kundengruppen ankommen.“ Den Anfang machen Pils und Gold, bevor im Lauf des Jahres alle Weißbiersorten folgen. „Immerhin mehr als 100.000 Bierkisten müssen deshalb ausgetauscht werden“, erzählt Brauereichefin Lemke, wobei die bisherigen Gebinde als Regenerat wiederverwendet würden.

Die Umstellung hat laut Hepfer verschiedene Gründe: Der Sortieraufwand könne beispielsweise reduziert werden. Zudem könne so die Marke gestärkt werden, denn die neuen Retro-Euro-Flaschen würden Werte der Hirschbrauerei, wie Regionalität und Handwerk, transportieren.

Programm Brauereihoffest:

Samstag, 25. Mai

18 bis 19.30 Uhr: Zünftiger Auftakt mit dem Musikverein Königsheim.

20 bis 23.30 Uhr: Dirndl- und Lederhosenparty mit der Partyband „AllgäuPower“ (Eintritt 8 Euro inklusive einem Freigetränk; Es gibt noch Restkarten am Samstagabend an der Abendkasse ab 18 Uhr).

Sonntag, 26. Mai

11 bis 13.45 Uhr: Hirsch Buben.

13.45 bis 15.15 Uhr Musikverein Wurmlingen.

15.15 bis 16.45 Uhr Gemeindemusikkapelle Immendingen.

Straßenmusikanten aus Beuren a. A. und Alphornbläser Tuningen/Immendingen, Volkstanzgruppe Schörzingen.

Weiteres Rahmenprogramm:

Kinderschminken und Puppentheater, Handwerkermarkt, Historischer Jahrmarkt mit Karussell und vielem mehr, Brauereirundgang, Fahrten des Brauereifuhrwerks, Planwagenfahrten, Gaukeleien und vieles mehr.