Hirsch-Brauerei verzeichnet wegen Corona-Krise deutlich weniger Umsatz

Geschätzt 50 Prozent weniger Umsatz – und das alleine im April. Die Hirsch-Brauerei in Wurmlingen spürt die Auswirkungen der aktuellen Ausgangsbeschränkungen deutlich. Gesellschafterin Gabriele Lemke rechnet sogar mit noch schlechteren Zahlen. Denn Dorffeste, Konzerte, Kulturveranstaltungen und Familienfeiern: All diesen Events, die das Biergeschäft im Frühjahr anlaufen lassen, ist sprichwörtlich der Hahn zugedreht. Hinzu kommt, dass auch Biergärten und Lokale geschlossen bleiben.

Bier wird derzeit nur in Flaschen und nur an den Lebensmitteleinzelhandel geliefert. Noch schlimmer stehe es bei dem Geschäft mit dem Elsass – der einzige Auslandskunde der Hirsch-Brauerei. Die von gastronomischen Betrieben geprägte Region ist stark von der Verbreitung des neuartigen Coronavirus betroffen. In der Folge bleibt die gesamte Gastronomie voraussichtlich bis Mitte Juli geschlossen. Lemke prognostiziert einen Umsatzeinbruch von siebzig bis achtzig Prozent.

Dennoch will die Unternehmerin die Krise gemeinsam mit Geschäftsführer Hubert Hepfer strategisch angehen. Zu Beginn der staatlich verordneten Schutzmaßnahmen sei man ganz unerwartet mit vielen Fragen konfrontiert gewesen. Etwa: Wie organisiert man den Arbeitsablauf neu? Wie schützt man die Mitarbeiter optimal? Wie schafft man den Spagat, einerseits weniger Arbeit für die Mitarbeiter vor Ort zu haben und andererseits rechtzeitig zu liefern?

Es sei ein enormer Aufwand gewesen, so Lemke, bis das Konzept zur Umorganisation des Betriebes stand. Mittlerweile arbeitet die Brauerei in den drei komplett voneinander getrennten Kernbereichen Technik, Versand/Logistik und Verwaltung redundant. Ein Zwei-Schichten-System soll garantieren, dass die Mitarbeiter genügend Abstand halten können. Verwaltungs- und Bürotätigkeiten werden teilweise im Home-Office erledigt. Konferenzen finden nur telefonisch oder online statt. Die Fahrer, die den meisten Außenkontakt haben, müssen ihre Lastwagen vor der Brauerei parken. „Wir haben wirklich alle Maßnahmen zum Schutz ergriffen“, resümiert Lemke.

Was ihr allerdings Sorgen macht, ist die Zukunft der Gastronomie. Mit dieser Branche, die auch außerhalb von Krisenzeiten oftmals am Limit sei, sei die Brauerei sowohl geschäftlich als auch emotional verwoben. Viele Betriebe stünden bei andauernder Schließung vor dem Aus, betont Lemke. Gerade diejenigen trifft es hart, die kürzlich ihre Rücklagen in Modernisierungen investiert haben. Das Geschäft, das ihnen in diesen Wochen entgehe, könne nicht mehr aufgeholt werden.

Hier appelliert Lemke an die Politik: Man solle der Branche positive Signale zur Unterstützung senden und ihnen Perspektiven aufzeigen. Viele Gastronomen seien bereit, sich umzuorganisieren und ihre Gastbereiche den Anforderungen der Krise anzupassen.

Auch die Brauerei hat sich überlegt, wie sie Gastronomen unter die Arme greifen könnte. Ab Mitte Mai startet die Hirschbrauerei deshalb eine Sammel- und Spendenaktion. Das sei zwar finanziell gesehen ein Tropfen auf den heißen Stein, so Lemke, aber immerhin ein positives Signal.