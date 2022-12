Hirsch-Brauerei verabschiedet Uli Schray

Die Hirsch-Brauerei Wurmlingen hat ihren langjährigen Gebietsverkaufsleiter Uli Schray in den Ruhestand verabschiedet.

Uli Schray wurde am im Juli 1989 als Mitarbeiter im Außendienst zur Betreuung von Getränkeabholmärkten, Lebensmittelmärkten, Vereinsgastronomie und Festveranstaltungen in der Hirsch-Brauerei Honer in Wurmlingen eingestellt.

Die regionale Nahversorgung war und ist für Herrn Schray eine Herzensangelegenheit, weshalb er gemeinsam mit der Hirsch-Brauerei im Jahr 1990 den Getränkefachmarkt s`Tröpfle in Wurmlingen gründete, der bis zum heutigen Tag eine tragende Säule in der örtlichen Einzelhandelsstruktur darstellt, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Funktion als Gebietsverkaufsleitung hat er, mit einem Schwerpunkt in der Gastronomie, für viele Jahre die Entwicklung der Familienbrauerei im Kernabsatzgebiet verantwortet.

Brauerei intensiv geprägt

Nach über 33-jähriger Tätigkeit verabschiedete die Geschäftsleitung Schray nun in den Ruhestand. „Kaum ein Mitarbeiter hat das Bild unserer Brauerei so intensiv geprägt, haben Sie doch in über drei Jahrzehnten stets mit Herz und Verstand das „Gold unserer Heimat“ in unserer Region repräsentiert“, so Rainer Honer in der Abschiedsrede.

„Durch vertrauensvolle und enge persönliche Partnerschaften ist es Ihnen gelungen, unsere Kunden in besonderer und herzlicher Weise mit unserer Brauerei zu verbinden“.

Die Brauereifamilie bedankte sich herzlichst für die engagierte und zuverlässige Mitarbeit und für den überdurchschnittlichen Arbeitseinsatz und wünschte Schray für den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute.