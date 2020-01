Hermann Schmid ist beim Albverein am Ruder

Die Ortsgruppe Wurmlingen im Schwäbischen Albverein hat wieder eine intakte Führungsspitze: Hermann Schmid wurde in der Hauptversammlung am Freitagabend im „Schloss-Stüble“ einstimmig zum Vorsitzenden gewählt – „Vertrauensmann“ war über Jahrzehnte die Bezeichnung für dieses Amt.

Damit ist die Ortsgruppe wieder in ruhigem Fahrwasser, nachdem im Jahresrückblick von Schriftführerin Claudia Heuler dem Jahr 2019 ein „stürmischer“ Beginn zugeordnet worden war: Ursel Liebermann war damals nicht mehr angetreten. Allerdings war unter Mitwirkung von Bürgermeister Klaus Schellenberg eine Interimslösung gefunden worden, sodass die Ortsgruppe weiter bestehen konnte – sogar mit nur wenigen Abstrichen beim Jahresprogramm.

Die weiteren Ämter wurden ebenfalls ruckzuck vergeben. Frank Mägerle bleibt Kassierer und Claudia Heuler Schriftführerin. Die Ausschussmitglieder Dieter Hiller (Wege), Andreas Fink (Naturschutz), Silke Cabarth (Familie), Helmut Müller (Funken) sowie Birgit Mägerle, Anja Mattmüller, Annette Vögtle und Peter Kleinfelder ließen sich erneut einspannen.

Das „Rumpfjahr“ sei „beeindruckend“ gemeistert worden, lobte Bürgermeister Klaus Schellenberg. Und: Die Fortsetzung der langen Tradition der Ortsgruppe sei unumgänglich gewesen. Er danke allen, die Verantwortung übernommen hätten.

Der Albverein profitiert indes auch von der „unkomplizierten und pragmatischen Zusammenarbeit“ mit der Gemeinde. Bei der Heckenpflegeaktion im Herbst ist der Bauhof mit Rat und vor allem Tat dabei. In schwierigem Terrain unterstützt er auch bei der Wegepflege, und zum „Funken“ karrt er die Christbäume auf den Erbsenberg. Dazu hilft die Feuerwehr bei der Traditionsveranstaltung „Schiffleschwimmen“. Kassierer Mägerle freute sich, dass er einen „Jugendzuschuss“ in seinem positiven Kassenbericht aufführen konnte.

Satzungsgemäß gewandert wurde auch. An zehn Wanderungen nahmen 223 Albvereinler teil. Mit Rainer Kirchner im Kinzigtal waren es sogar 47 Teilnehmer und Frenky Prestor hatte im Donautal 45 Mitwanderer. Und (mindestens) einmal im Jahr ist man beim Albverein närrisch: Bereits in knapp drei Wochen, am Freitag, 14. Februar, ist Kappenabend im Hirschen. Für tolle Ideen und eine spannende Choreografie stehe Anna Kirchner, wurde im Rückblick erinnert. Aktiv ist der Verein auch, wenn die Fasnet „abgeblasen“ wird: Helmut Müller baut mit seinen Helfern einen (meist) spektakulär abbrennenden Funken.