Hell loderten die Flammen in Wurmlingen

Nachdem wir im letzten Jahr aufgrund der Coronasituation auf unser traditionelles Funkenfeuer am Sonntag nach der Fasnet verzichten mussten, freuten wir uns alle sehr auf den Sonntag, 6. März. Denn in diesem Jahr durften wir wieder einen „Funken“ machen.

Unter der Leitung von Helmut Müller (Funkenwart) wurden bereits am Freitag die Vorarbeiten erledigt. Am Samstag trafen sich dann über 20 freiwillige Helfer bei bestem Wetter auf dem Erbsenberg, um den diesjährigen Funken zu errichten. Auch dabei hatte Helmut stets ein Auge auf alles und jeden - da fehlte noch ein Baum oder die Holzpalette musste gekürzt werden. Schließlich sollte der Funken auch die richtige Form bekommen. Also wurden die Tannenbäume und Paletten fleißig geschichtet und gegen Mittag war der Funken fertig aufgebaut. Als dann schließlich auch die Strohpuppe - sie soll den Winter symbolisieren oder vielleicht in diesem Jahr auch Corona - angebracht war und Richtung Wurmlingen schaute, wurden alle Helfer mit einem leckeren Vesper belohnt.

Am Sonntag waren dann über 400 Besucher auf den Erbsenberg gepilgert, um beim Entzünden des „Funkens“ dabei zu sein. Natürlich gab es für alle Kinder und Fackelträger die obligatorische Funkenbrezel. Und wenn man dabei das Leuchten in den Augen der Kleinen und auch der Großen Besucher sah, war jedem klar - das Miteinander hat uns gefehlt!

Pünktlich um 18.30 Uhr wurde dann von Helmut das Startzeichen zum Entzünden des Funkenfeuers gegeben. In diesem Jahr hatte der Winter keine Chance - im Nu wurde er von den Flammen erfasst und mit lautem Knallen und Zischen ging er in Flammen auf. Dies bedeutet im Volksmund, dass der Frühling nicht mehr weit ist.

Bedanken möchten wir uns bei unseren tollen freiwilligen Helfern, Alt wie Jung, die mit viel Kraft und Energie diesen Funken aufgebaut haben, dem Bauhof Wurmlingen für das Hochfahren der Tannenbäume, der Gemeinde Wurmlingen für das Spenden der Funkenbrezeln, dem Musikverein für die musikalische Begleitung und der Jugendfeuerwehr Wurmlingen, die uns wieder mit selbstgemachten Fackeln besuchte.

Aber das größte Dankeschön gilt allen Besuchern - es war so schön euch alle zu sehen. Die Ortsgruppe Wurmlingen des schwäbischen Albvereins.