Gute Zahlen für Wurmlingen

Der Abschluss der Haushaltsrechnung 2015 ist am Montag dem Gemeinderat vorgelegt worden. Bürgermeister Klaus Schellenberg ging in seinen Erläuterungen von einem „stabilen Haushaltsjahr“ aus – mit positiven Aspekten.

Die Zuführung aus dem Verwaltungshauhalt zum Vermögenshaushalt stieg von geplanten 488650 Euro auf 1,298 Millionen Euro. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage konnte daher von vorgesehenen 1,633 Millionen Euro auf 724000 Euro verringert werden. Dazu kam am Ende des langen Zahlenwerks die Wurmlinger Standard-Feststellung, dass die Gemeinde während des gesamten Jahres „schuldenfrei“ war und demzufolge kein Geld für Zinsen

oder Tilgungen ausgeben musste. Außerdem seien weder außergewöhnliche, noch außerplanmäßige hohe Belastungen eingetreten. Tendenz steigend galt besonders für die Gewerbesteuer: Mit rund 2,56 Millionen Euro wurde der Planansatz von 1,20 Millionen Euro deutlich übertroffen. Allerdings bedarf dieser Bereich intensiver Pflege: Die Gemeinde sei nach wie vor zu „Kraftanstrengungen“ im Bereich der Gewerbe-Entwicklung gefordert, so Schellenberg. Die Bestandspflege, Weiterentwicklung und Neuansiedlung von Gewerbe müssten im Blickpunkt bleiben, legte er sich fest.

Daneben gab es eine Reihe weiterer positiver Entwicklungen. Ein Beispiel dafür war die Redzuzierung des Stromverbrauchs bei der Straßen-Beleuchtung und in der Eltahalle. Der Einsatz energieeffizienter Lampen hat sich bereits ausgewirkt.

Im Vermögenshaushalt war die Sanierung und Modernisierung des Konzenberger Schlosses „mit Abstand die größte Investition“. Für 2015 waren dafür 1,71 Millionen Euro abgerechnet worden.

Die Steuerkraft der Gemeinde belief sich auf rund 5,2 Millionen Euro. Daraus ergab sich ein Betrag von 1372 Euro pro Einwohner bei einem Vorjahreswert von 1140 Euro. Trotz der Verbesserung liegt Wurmlingen allerdings immer noch unter dem Landesdurchschnitt. In diesem Kontext wurden Erhalt und Ausbau der Infrastruktur und besonders die Erschließung der Gewerbeflächen „Unter dem Erbsenberg II“ als wichtige Investitionen in die Zukunft in die bewertet.

Im Anschluss an den Haushalt wurde von Hauptamtsleiter Rolf Liebermann der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasser- und Wärmeversorgung vorgelegt. Die Bilanz-Summe lag mit rund 2,11 Millionen Euro auf nahezu gleichem Niveau wie 2014. Die Wasserversorgung hatte 2015 rund 161 000 Kubikmeter Wasser geliefert.