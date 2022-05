Große Feier zum Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 23. Januar 1972 wurde unser Kindergarten mit einer großen Feier und vielen Ehrengästen seiner Bestimmung übergeben. 50 Jahre später, am 15. Mai durften wir nun unser goldenes Jubiläum feiern.

Mit strahlendem Sonnenschein begann unser Jubiläumsfest und schon zum Gottesdienst mit Pfarrer Wagner zum Thema „Arche Noah“ platzte das Festzelt aus allen Nähten. Die wichtigsten Gäste, unsere Kinder, saßen mit ihren Jubiläums T-Shirts selbstverständlich in der ersten Reihe. Umrahmt wurde die Feier durch ein Ensemble des Harmonikavereins. In seiner Ansprache betonte Pfarrer Wagner anschließend die Gemeinsamkeiten der Arche mit unserem Kindergarten. Auch unser Kindergarten ist ein geschützter Raum, wo die Kleinen Geborgenheit erfahren, sich willkommen und wertvoll fühlen. Hier kommen unterschiedliche Kinder zusammen und bereichern sich durch ihre Verschiedenheit. Als christlicher Kindergarten liegt es uns besonders am Herzen, dass die Kinder etwas von Gott erfahren und eine Beziehung zu ihm aufbauen. Unser Namenspatron Johannes Don Bosco hat auf den Punkt gebracht, was das Miteinander prägen soll: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen!“

Der Gottesdienst ging in den Festakt mit Grußworten über, umrahmt mit Musikstücken von Monika Schmid. Bürgermeister Schellenberg überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde, seinen Dank für die gute Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche und seine Wertschätzung gegenüber allen ErzieherInnen. Allen voran Kindergartenleiterin Ulrike Müller, die den Kindergarten über 43 Jahre geprägt hat. Sie hatte nun auch das letzte (Gruß-) Wort und veranschaulichte, wie viele Menschen in 50 Jahren zusammengewirkt haben und sprach allen ein großes Dankeschön aus. Sie erinnerte daran, dass Kinder unsere Zukunft sind und der Kindergarten bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit weiter zur Seite steht.

Das bunte Festtreiben war eröffnet. Im Garten konnten die Kinder Karussell fahren oder bei traditionellen Spielen verweilen. Es gab einen Jahrmarkt mit Verkaufsständen und viele Besucher erkundeten bei einem Rundgang unsere Räumlichkeiten. Neben einer Ausstellung „Früher und heute“ gab es auch eine Kunstausstellung der Kinder. Zum Frühschoppen spielte der Musikverein und am Nachmittag der Fanfarenzug. Die Bewirtung in und um das Festzelt übernahm der Harmonikaverein.