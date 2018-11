Großteil der Wohnungen schon verkauft

Die Arbeiten an dem Wohnprojekt in der Unteren Hauptstraße in Wurmlingen laufen auf Hochtouren. Seit etwa einem Monat steht der Kran an der Baustelle. Parallel dazu entwickelt die Gemeinde das Wohnkonzept weiter. Ein Großteil der Wohnungen ist bereits verkauft.

Von 15 Eigentumswohnungen sind lediglich noch fünf zu verkaufen. Michael Bacher, Immobilienkaufmann des gleichnamigen Immobilienbüros in Wurmlingen, berichtet, dass die ersten Wohnungen schon verkauft worden seien, noch bevor die Baugrube überhaupt ausgehoben war. „Der Run ist da“, sagt er.

Im Sommer war Spatenstich für das Bauvorhaben, das der Bauträger SWR GmbH Büro für Bauleitung und Projektsteuerung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wurmlingen umsetzt. Im Bereich des gemeindeeigenen Gebäudes der Nachbarschaftshilfe soll, wie bereits berichtet, ein neuer Gebäudekomplex mit drei Baukörpern entstehen. Je nach Wetter könnte das Projekt Anfang 2020 abgeschlossen werden, schätzt Bürgermeister Klaus Schellenberg. Er hofft, dass die Bauarbeiten nicht allzu lange im Winter pausieren müssen. Derzeit würden Anschlüsse verlegt und es werde betoniert. „Sie sind kräftig am Werkeln“, berichtet er.

Im ersten Obergeschoss und unter dem Dach werden 15 Eigentumswohnungen zwischen 49 und 125 Quadratmetern Wohnfläche entstehen, die für jedes Alter geeignet sind. Diese kosten zwischen 155 000 und 305 000 Euro. Auch eine Tiefgarage wird gebaut.

Gleichzeitig arbeitet die Gemeinde Wurmlingen am „Feinschliff“ des Wohnkonzepts für Senioren, wie es Schellenberg nennt. Dazu zählen unter anderem Gespräche mit der Kranken- sowie Pflegekasse, aber auch die Ausarbeitung des Dienstplans für das Personal des Nachbarschaftshilfevereins. Es betreut und versorgt die Bewohner der zwölf Einzel-Apartments im Erdgeschoss, die jeweils rund 19 Quadratmeter groß sind. 8,4 Stellen in Vollzeit sind für die 24-Stunden-Betreuung eingeplant. Schellenberg geht aufgrund von Teilzeitarbeit von mehr Personal aus, das die Hausleitung übernimmt, im Haushalt hilft, die Senioren aber auch ermuntert, sich einzubringen. Entsprechend werde noch nach Personal gesucht. Die Gemeinde ist Generalmieter und auch für die Vermietung zuständig.

Mit dem Projekt will die Gemeinde Senioren ermöglichen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben.