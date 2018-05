Große Nachfrage nach Energie-Checks

Die Gratis-Energie-Checks sind bei den Bürgern in Wurmlingen sehr gut angenommen worden und das Budget von 1000 Euro bereits nach wenigen Wochen aufgebraucht gewesen. Die Gemeinde hat deshalb weitere 500 Euro zur Verfügung gestellt.

Wurmlingen ist die erste Gemeinde im Landkreis Tuttlingen gewesen, die in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der Energieagentur Landkreis Tuttlingen diese kostenlose Energieberatung vor Ort für Energieeinsparungen angeboten hatte – und das mit Erfolg.

„Die Gratis-Energie-Checks sind sehr schnell vergriffen gewesen“, sagt Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg auf Nachfrage unserer Zeitung. Aufgrund von Erfahrungswerten sei die Dauer auf ein Jahr angelegt gewesen. Die Gemeinde stellte dafür 1000 Euro bereit. „Innerhalb von zwei Monaten war das Thema durch“, berichtete Schellenberg erfreut.

Energieagentur arbeitet ab

Aufgrund der großen Nachfrage und in Abstimmung mit der Energieagentur des Landkreises Tuttlingen habe die Gemeinde laut ihrem Bürgermeister das Budget von 1000 Euro nochmals um weitere 500 Euro aufgestockt. Die Werbetrommel habe Wurmlingen für das zusätzliche Budget nicht mehr in Bewegung gesetzt, „damit die Energieagentur dies abarbeiten kann, ohne dass es in eine Überkapazität vorstößt“, erklärt Schellenberg und fügt hinzu: „Von unserer Seite aus hätten wir mehr getan, aber die Energieagentur kommt bei der Abarbeitung an Kapazitätsgrenzen“, gibt er in Bezug auf eine zeitnahe Umsetzung zu bedenken.

Dennoch: Durch das zusätzliche Budget könne auch die Zeitachse des „sehr interessanten Angebots“ um weitere Monate verlängert werden „und wir können es weiter anbieten“, sagt der Bürgermeister.

Vier Varianten möglich

Insgesamt gibt es vier Varianten dieser Checks. Während beispielsweise beim Basis-Check Einsparmöglichkeiten beim Strom- und Wärmeverbrauch angesprochen werden, nehmen die Energieberater beim Gebäude-Check die Heizung und das Gebäude selbst unter die Lupe (wir berichteten).

„Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird in unserer Gemeinde“, so Schellenberg, Durch die verschiedenen Checks könne sicherlich eine ökologische Wirkung erzielt werden.

Laut seiner Einschätzung liegt ein Check im Schnitt bei 20 bis 25 Euro. Das entspricht etwa 40 Checks. Hinzu kommen durch das zusätzliche Budget weitere rund 20 kostenlose Beratungen.

Auch wenn nach den insgesamt 1500 Euro die Gratis-Energie-Checks vorerst nicht mehr in Wurmlingen angeboten werden, soll das nicht dauerhaft so bleiben. „Wir bleiben an dem Thema dran. In einem oder zwei Jahren stimmen wir uns mit der Energieagentur neu ab, ob wir erneut etwas anbieten können, was auch vom Förderrahmen abhängt“, sagte Schellenberg abschließend. Er weist darauf hin, dass diese Checks auch in anderen Gemeinden abgearbeitet werden müssen und betont dabei das Thema der Nachahmung.