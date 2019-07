Glücksfee seit einem Vierteljahrhundert

Ein Vierteljahrhundert lang leitet Bettina Fürderer mittlerweile die Lotto-Annahmestelle am Wurmlinger Marktplatz und hat in dieser Zeit - quasi als Lotto-Fee - schon zahlreiche Menschen glücklich gemacht. „Eine solche Kontinuität ist heute leider nicht mehr alltäglich“, betonte Frank Eisele, Geschäftsführer der Toto-Lotto Regionaldirektion Süd, bei der kleinen Feierstunde anlässlich des Jubiläums, „und deshalb umso mehr wertzuschätzen.“ Fürderer habe in den vergangenen 25 Jahren erheblich dazu beigetragen, dass es der Gesellschaft möglich gewesen sei, die ihr vom Land übertragenen Aufgaben zur Förderung von Sport und Kultur „mit beachtlichen Ergebnissen“ zu füllen. Als Dank für die Zusammenarbeit überreichte Eisele der Jubilarin die Ehrenurkunde von Lotto Baden-Württemberg sowie ein Geldgeschenk. Blumen gab es von Wurmlingens Hauptamtsleiter Rolf Liebermann. Dieser betonte die Wichtigkeit eines breitgefächerten Handels- und Dienstleistungssektors in einer Gemeinde. Dafür, dass dies in Wurmlingen der Fall sei, würde auch Bettina Früherer einen wertvollen Beitrag leisten, sagte Liebermann. Die Jubilarin bedankte sich vor allem bei ihren Kunden und ihrer Familie, ohne die, wie sie sagte, das alles gar nicht möglich wäre.