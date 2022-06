GIS-Männer laden zur „Serenade an der Vogtey“ ein

Das Wurmlinger Männerensemble GIS veranstaltet am Sonntag, 3. Juli, ein Benefizkonzert zu Gunsten der Tafel in Tuttlingen. Beginn ist um 18 Uhr an der Vogtey in Wurmlingen.

Schon in den vergangenen Jahren hat das Ensemble versucht, mit ihren Benefizkonzerten zugunsten der Erlöserkirche Wurmlingen oder für die Flüchtingshilfe Afghanistan in bescheidenem Maß zu helfen, heißt es in einer Mitteilung des GIS. Nun möchten die Sänger, trotz der auch 2022 bestehenden Corona-Verhaltensregeln, etwas Abwechslung in den eingeschränkten Alltag bringen, und laden in diesem Jahr zur „Serenade an der Vogtey“ ein. Dabei erwartet die Besucher in rund 60 Minuten ein bunter Melodienstrauß mit nachdenklichen, volkstümlichen, lustigen bis spöttischen Liedern, heißt es in der Ankündigung weiter.

Als besonderer Programmpunkt ist vorgesehen, dass eine Frauengruppe von ukrainischen Gästen ein paar ihrer Volkslieder vortragen wird. Für die Besucher stehen Sitzgelegenheiten bereit, der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. Der Erlös dieser Veranstaltung soll der Tafel in Tuttlingen zu Gute kommen, die auf Grund der gestiegenen Kundenzahl dringend auf Hilfe angewiesen sei, heißt es abschließend.