GIS „ersingt“ 1100 Euro für den Tafelladen

Im Vorbericht auf das Benefizkonzert wurde das Programm mit „nachdenklich“, „volkstümlich“, „stimmungsvoll“, „lustig“, „spöttisch“ und „albern“ angekündigt. Mit den Vorträgen, die vom musikalischen Leiter Josef Kathan zusammengestellt wurden, konnten die Erwartungen der rund 130 Besucher vollständig erfüllt werden.

Mit den Liedern „Wanderer“, bei dem das Leben mit Freude an der Natur besungen wird, die Silcher-Lieder „Wie lieblich schallt“ und „In einem kühlen Grunde“, bis zum Spottlied „Wir sind die alten Säcke“ - in dem werden die Männerchöre etwas auf den Arm genommen. Der letzte Teil des Konzertes wurde dann etwas ruhiger. Mit der wunderbaren Weise „All die schönen Jahre“ wird ein großes Dankeschön für Treue, Freundschaft, Frieden besungen.

Dieses Thema wurde auch in den Ausführungen von dem Leiter der Diakonie, Jürgen Hau, deutlich. Er informierte die Besucher über die Situation in der Diakonie, insbesondere über die Aufgaben und Probleme im Tafelladen: Die Anzahl der einkaufsberechtigten Bedürftigen hat sich verdoppelt, Sach- oder Finanzspenden haben stark nachgelassen, ehrenamtliche Helfer werden dringend benötigt. Eine Summe von vielen Aufgaben, die an die Grenze des Belastbaren gehen.

Darum ist er dem GIS-Ensemble sehr dankbar, dass versucht wird, durch dieses Benefizkonzert den Tafelladen zu unterstützen. Er appelliert an die Besucher und bittet um Spenden.

Zur Tradition gehört zum Abschluss ein gemeinsames Lied: Bei „Kein schöner Land“ sangen die Besucher eifrig mit, verlangten jedoch durch anhaltenden Applaus ein Zugabe. Mit einer Persiflage auf den Gefangenenchor aus Nabucco „Ja, wir wollen so gern einen heben“ kam die Gruppe dem Wunsche nach.