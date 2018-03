Gesangverein Wurmlingen stellt sich neu auf

Der Gesangverein Wurmlingen hat das Vorstandsteam bei der Jahreshauptversammlung neu aufgestellt. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Wahlen und Ehrungen.

Im Ausblick auf 2018 erwähnte Vorsitzende Katharina Lause das Frühjahrskonzert am 5. Mai, die Serenade am 15. Juli am Kapf, das Herbstkonzert am 20. Oktober und sagte: „Freuen sie sich auf ein Jahr voller Gesang und Geselligkeit.“ Die Vorstandsmitglieder wurden unter der Leitung von Günter Tüx einstimmig entlastet.

Lause verabschiedete sich als Vorsitzende, betonte aber, dass sie sich weiterhin in beiden Chören engagieren und in die Vereinsarbeit einbringen werde. Des Weiteren wurden die Ausschussmitglieder Irmtraud Weiß, Regina Bolsinger, Brigitte Wahrer, Oswald Bacher und Margot Nagel verabschiedet.

Es stand eine Satzungsänderung auf dem Programm. Es wurde federführend von Carmen Schmutz der Vorschlag gemacht, aus dem bisherigen Vorstandsteam vier gleichberechtigte Mitglieder, die verantwortlich für die Vereinsführung sind, zu wählen. Bei zwei Enthaltungen ging die Satzungsänderung über die Bühne. Bei den Wahlen wurden Andrea Möll und Carmen Schmutz für zwei Jahre sowie Klaus Zepf und Dagmar Ortlepp für ein Jahr für die Vereinsführung gewählt, als Ausschussmitglieder Hans Bogenschütz, Dagmar Weiß, Katharina Lause und Norbert Winker, als Kassenprüferinnen Brigitte Wahrer und Regina Bolsinger.

Geehrt wurden: für 20 Jahre Helmut Ducksch, Ulrike Jäger und Roland Pschorn, für 30 Jahre Dieter Marquardt und Roland Schmid, für 40 Jahre Norbert Mattes, für 60 Jahre Udo Müller, Elmar Zepf und Arnold Zepf sowie für 70 Jahre Selma Müller und Brunhilde Elsässer.

Der Liederkranz hat zurzeit 203 Mitglieder, 56 Ehrenmitglieder, 43 aktive erwachsene Sänger, 35 im Kinderchor, acht Mädchen und ein Junge im Jugendchor.