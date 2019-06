Gerstenberger verpasst Medaille

Der Wurmlinger Ringer Leon Gerstenberger ist ohne Medaille von der Junioren-Europameisterschaft aus Pontevedra in Spanien zurückgekehrt.

Der Auftaktkampf gegen den Spanier Carlos Sarita verlief noch vielversprechend. Gerstenberger, der in der kommenden Mannschaftsrunde für den Bundesligisten RG Hausen-Zell ringt, landete einen 10:0-Überlegenheitssieg. Im Viertelfinale traf der ABW-Ringer auf den jungen Athleten Dzianis Salavei aus Bulgarien, der Gerstenberger in den ersten Minuten gleich mit einer Vierer-Wertung überraschte. Doch der Wurmlinger kämpfte, hoilte auf und ging sogar 7:5 in Führung. Doch am Ende musste er sich mit 7:8-Punkten geschlagen geben. Am Ende belegte Gerstenberger den siebten Platz.