Gemeinde Wurmlingen und Interessengemeinschaft stellen Broschüre vor

Die Interessengemeinschaft (IG) „Wir in Wurmlingen – wir für Wurmlingen“ hat mit Unterstützung von der Gemeinde eine neue Broschüre entwickelt. In dieser wird über die Mitgliedsbetriebe aus Handel, Handwerk, Gastronomie, Hotellerie und Industrie informiert.

Am Montag ist die knapp 60 Seiten umfassende druckfrische Broschüre in einem Prolog der Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Klaus Schellenberg und dem Sprecher der IG, Patrick Otternburg, Gemeinderat und Öffentlichkeit vorgestellt worden. Gedruckt wurden zunächst 2600 Exemplare. Eine weitere und ganz individuelle Vorstellung soll am Dorffest im September erfolgen. Die IG sei dort nach Rücksprache mit dem Ortsring extra mit einem eigenen Stand vertreten, so Sprecher Otternburg. Das Gemeinschaftswerk sei jetzt auf den Weg gebracht, sagte Schellenberg. Mit seinen Informationen über die in der IG organisierten Betriebe soll „bewusst Kaufkraft in der Gemeinde gehalten werden“. Zumal dies auch ein Baustein sei, um die Infrastruktur zu erhalten. Die Gemeinde habe dies nach einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderates „gerne unterstützt“.

Im Vorwort der Broschüre erklärt der Bürgermeister außerdem, dass es wichtig sei, den vorhandenen Branchenmix zu erhalten, da alle Einzelhändler von den gegenseitigen Betrieben profitierten. Dazu sei besonders für ältere und weniger mobile Mitbürger die wohnortnahe Versorgung äußerst wichtig. Er dankt der IG außerdem für ihr großes Engagement und auch für die von ihr gesetzten gesellschaftlichen Impulse, vom Weihnachtsmarkt bis zum Lichterfest.

Zu diesen Aktionen gehört auch der in zweijährigen Turnus organisierte Wurmlinger Flohmarkt: Am 14. Juli geht im Schulhof der Konzenbergschule von 8 Uhr bis 16 Uhr die nächste Auflage über die Bühne. (ws)