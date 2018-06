Gemeinde erneuert 75 Meter Birkenweg

Die Weilheimer Straße steht zur Sanierung an. Mitgeplant war bisher, den Birkenweg im Bereich der Einmündung in die Weilheimer Straße auf einer Länge von 20 Meter ebenfalls zu erneuern. In der jüngsten Gemeinderatssitzung fiel nun die Entscheidung, den Birkenweg zusammen mit der Weilheimer Straße auf einer Länge von 75 Metern zu sanieren.

Grund ist folgender: Inzwischen steht fest, dass der Energieversorger wegen des Rückbaues von Freileitungen in einem größeren Abschnitt des Birkenwegs auf Erdverkabelung umstellen muss. Es ist auch möglich, dass ein Gebäude noch einen Gasanschluss bekommt. Außerdem sind an verschiedenen Stellen noch Wasserleitungen aus Gusseisen vorhanden, die ersetzt werden sollten.

Daher beschloss nun der Gemeinderat, den Birkenweg nach Abschluss dieser Arbeiten quasi „in einem Aufwasch“ zusammen mit der Weilheimer Straße auf einer Länge von 75 Metern zu sanieren.

Ohne Baunebenkosten rechnet die Gemeinde mit Kosten von rund 20 000 Euro. Die möglichen Kostenerstattungen durch die Strom- und Gasversorger müssen noch ermittelt werden.

Im Rahmen einer Überprüfung hielt man es für nicht nötig, außerdem den wenig befahrenen Stichweg zu den Gebäuden Weilheimer Straße 13 und 13/1 zu sanieren. (ws)