Gefährliches Überholmanöver auf der Bundesstraße 523

Auf der Bundesstraße 523 zwischen der Auffahrt Wurmlingen und der Abfahrt Seitingen-Oberflacht ist es am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr istbeinahe zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein noch unbekannter Autofahrer auf der B 523 in Richtung Tuttlingen und überholte einen Lastwagen, obwohl ihm eine 23-Jährige mit einem grauen VW Polo entgegenkam. Da der Unbekannte während des Überholmanövers seinen Wagen mit einem TUT-Kennzeichen noch beschleunigte, war die junge Frau gezwungen, ihren VW stark abzubremsen und nach rechts in Richtung der Schutzplanke auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern. Die Polizei sucht Zeugen des Überholmanövers, insbesondere denjenigen Lastwagenfahrer, der von dem Auto in riskanter Art und Weise überholt wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 / 941-0, entgegen.