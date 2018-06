Gefährliches Überholmanöver auf der B523

Trotz nahendem Gegenverkehr hat ein Fahrer eines VW Kastenwagens am Montagmorgen kurz vor der Abzweigung Wurmlingen auf der Bundesstraße 523 in Richtung Tuttlingen eine Fahrzeugschlange überholt und dabei mehrere Autofahrer gefährdet. Der Fahrer des Kastenwagens war gegen 08.30 Uhr von Schwenningen kommend auf der B 523 in Richtung Tuttlingen unterwegs. Auf der Geraden kurz vor der Abzweigung Wurmlingen überholte der Kastenwagen-Fahrer dann eine Fahrzeugkolonne, obwohl sich aus Richtung Tuttlingen mehrere Wagen näherten. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden VW Crafter Kastenwagen zu verhindern, musste ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug komplett nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Ein nachfolgender Autofahrer konnte sich in einer im Bereich der Abzweigung befindlichen Bushaltebucht in Sicherheit bringen. Die Polizei Tuttlingen ermittelt nun gegen den Fahrer des Kastenwagens wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen. Diese und insbesondere der Fahrer des Wagens, der dem überholenden Kastenwagen in den Grünstreifen ausweichen musste, werden gebeten, sich mit der Polizei Tuttlingen unter Telefon 07461 941-0 in Verbindung zu setzen. (pz)