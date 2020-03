Funkenfeuer auf dem Erbsenberg in Wurmlingen

Wie vielerorts im Kreis ist am Sonntag auch in Wurmlingen altes Brauchtum gepflegt worden: Da wurde auf dem Erbsenberg der Funkensonntag gefeiert und ein großer „Funken“ abgebrannt. Der Schwäbische Albverein hat dazu mit Helmut Müller sogar einen Funkenwart, denn die Ortsgruppe hat schon vor Jahrzehnten die Pflege des Brauches übernommen. Bereits am Samstag hatten gut 20 Helfer den Holzstoß mit einer Winterhexe an der Spitze aufgebaut. Am Sonntagabend zogen dann die Wurmlinger „mit Kind und Kegel“ mehr oder weniger gemeinsam auf den Erbsenberg und alle kleineren Fackelträger bekamen vom Albverein ihre große „Funkenbrezel“. Dabei war auch die Jugendfeuerwehr, die sich exra ihre Fackeln selbst gebastelt hatte. „Punkt halbsieben“ wurde gemeinsam von allen Fackelbesitzern der schnell lichterloh brennende Funken entzündet. Der Musikverein spielte dazu volkstümliche Weisen – vom „schönsten Wiesengrunde“ bis zu „Ännchen von Tharau“.

