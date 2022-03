Frühjahrsbörse in Wurmlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder, eine Kinderkleiderbörse anbieten zu können. Angeboten wird alles rund ums Kind für Frühjahr und Sommer. Die Börse findet am 26. März von 9 bis 12 Uhr in der Schloßhalle in Wurmlingen statt.

Wie immer können Verkäufernummern ab dem 12.März um 7 Uhr unter der Email-Adresse kinderkleiderboerse-wurmlingen@gmx.de unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer beantragt werden. Antwort gibt es bis spätestens 16. März.

Für Schwangere gibt es in Begleitung einer weiteren Person bereits am Freitag, 25. März zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr die Möglichkeit einzukaufen. Zehn Prozent des Umsatzes kommen der Nachbarschaftshilfe Wurmlingen zugute. Aktuelle Informationen gibt es auch immer auf unserer Facebook-Seite oder bei Instagram. Wir freuen uns auf viele Verkäufer und Käufer.