Frischwassergebühren in Wurmlingen steigen leicht

„Trockenes Zahlenwerk zu einem flüssigen Thema“ ist turnusgemäß im Gemeinderat Wurmlingen durchgeackert worden: Kämmerer Stefan Kohli präsentierte die Daten für die Kalkulationen der Frischwasser- und der Abwassergebühren für das kommende Jahr 2022.

Die Gebühren können im wesentlichen „stabil gehalten werden“, war Bürgermeister Klaus Schellenberg zufrieden, denn es folgten die in der Regel nur graduellen Anpassungen: Die Gemeinde fährt grundsätzlich einen kostendeckenden Kurs in diesem Bereich.

Die Frischwassergebühren werden um zwei Cent pro Kubikmeter auf 1,46 Euro pro Kubikmeter angehoben. Die Abwassergebühr wird seit 2012 gesplittet für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser kalkuliert. Die Gebühr für das Schmutzwasser bleibt – unverändert seit 2018 – bei 2,03 Euro pro Kubikmeter. Die Niederschlagswassergebühr verringert sich um drei Cent auf 43 Cent pro Quadratmeter versiegelte Grundstücksfläche.

In der Berechnung des Frischwasserpreises ging die Verwaltung von „sehr unsicheren Faktoren“ aus. Sie erwartete steigende Kosten bei Hilfs- und Betriebskosten sowie Preissteigerungen bei den Stromkosten. Per Saldo ergab sich in den Annahmen ein Mehraufwand von knapp 12 000 Euro bei Gebührenbedarf von 248 500 Euro. Angehoben wurde außerdem der prognostizierte jährliche Verbrauch um 6000 Kubikmeter auf künftig 170 000 Kubikmeter. Das Fazit von Bürgermeister Schellenberg war, dass trotz der leichten Preiserhöhung die Wasserpreise auf einem für die Verbraucher nach wie vor auf einem „äußerst günstigen Niveau liegen“. Dies belegte eine Vergleichstabelle mit den Gebühren von Nachbargemeinden.

Bei der Kalkulation des Schmutzwassers wird mit einem Gesamtaufwand von 662 500 Euro gerechnet für eine Menge von 194 000 Kubikmeter. Durch Gewinnvorträge aus den Vorjahren verringert sich der Finanzbedarf um 25 000 Euro. Dies entspricht einer Kostensenkung um 13 Cent pro Kubikmeter.

Vorgelegt wurde außerdem die endgültige Abwasserabrechnung für das Jahr 2019. Nach Vorlage der Betriebskostenabrechnung der Kläranlage Tuttlingen hatte sich ein Überschuss von rund 79 000 Euro ergeben. Dieser wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Investiert hatte die Gemeinde im Abwasserbereich vor allem auf Basis der Eigenkontrollverordnung. Die Befahrung der Kanäle und die Klassifizierung der Schäden sind inzwischen abgeschlossen. In den drei Jahren von 2018 bis 2020 waren jeweils 150 000 Euro für die Sanierung ausgegeben worden. In diesem Jahr waren es 300 000 Euro. Für das kommende Jahr sind weitere 150 000 Euro vorgesehen.