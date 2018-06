Frauenpower heizt Kerlen ein

Am Samstagabend ist die TV-Fasnet in der Wurmlinger vollbesetzten Schlosshalle über die Bühne gegangen. Wobei „TV“ für Turnverein stand – und nicht für Fernsehen. Die Gäste waren also dran am Geschehen und genossen die kollektive Fröhlichkeit.

„Sell wared au no Kerle“, war das Motto mit dem – laut Untertitel für alle „Reigschmeckte“ – an die „Helden unserer Jugend“ erinnert wurde. Allerdings waren die „Kerle“ etwas rar geworden. „103 Weiber“ und nur „37 Manne“ hatten mitgemacht, wie Ansagerin Tine Kapp etwas herummäkelte. „Mir machet a neues Motto“, schlug sie sogar vor.

„Frauenpower“ hätte da durchaus gepasst. Denn der Turnverein ließ mal wieder die „Puppen tanzen“ – mal klassisch, mal modern. Zum Deutschmeister-Regimentsmarsch marschierten bereits um die 40 Gardemädchen ein und zauberten dann einen Hauch von Moulin Rouge auf die Bühne. Und auch „Bemmis“ Turnermädels wirbelten traditionell über die Bühne. Dazu kamen die modernen Versionen mit den Auftritten der einzelnen Jazztanzgruppen zu poppigen Rhythmen.

Das waren auch „optische Leckerbissen“, merkte Tine Kapp zurecht an. Denn klar zu sehen war, dass in Kostüme, Ideen und Choreografie viel Zeit investiert und das abendfüllende Programm perfekt einstudiert worden war. Und zwischendurch, da gab es wirklich die Szenen mit „de Kerle von anno damals“.

Konzenberg-Fest schlägt Honberg-Sommer

Im „Husaren“, der einst zum „Crazy Horse“ mutierte, saßen sie und räsonierten über die neuen Zeiten. Das einstige Konzenberg-Fest erschien ihnen besser als der heutige Honberg-Sommer – auch weil man damals im „Notfall“ noch ungeniert den Burggraben zweckentfremden konnte. Das sommerabendliche Zumba beim Turnerheim erschien ihnen auch nicht geheuer, ebenso wie die „Hütte für Halbstarke“ am Faulenbach.

Das Dorfgeschehen wurde auch von Günter Ruf durchgehechelt. In der Bütt repräsentierte er durchaus „en Kerle“ vom alten Schlag. Beim 50er-Fest war ihm einiges aufgefallen und dass in die Schule „saumäßig investiert wird“. Der gläserne Anbau mit Aufzug am Schloss sei zukunftsfähig – weil seniorengerecht.

Eine Außenstelle der Agentur für Arbeit – vulgo Arbeitsamt – war auch noch eingerichtet. Und Elvis, David Hasselhoff, Pumuckl und Pippi Langstrumpf wurden sogar vermittelt: Als Band für Pfarrer Stephan. „YMCA“ und „I’m Looking For Freedom“ hatten sie schon drauf.

Und am Ende einer fantasievoll inszenierten Zeitreise mit Stars von gestern und vorvorgestern sang der ganze Saal mit Hingabe: „Oh wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehn“. Das war mehr als nur Beifall, das war echte Anerkennung für die tolle Leistung aller Akteure. Eingespannt war auch die ortseigene (Big-)Band, der Musikverein. Vom Narrenmarsch bis zum Tusch bei gelungenen Gags hatte er auch wieder das für einen närrisch schönen TV-Abend notwendige Repertoire: Des sind halt immer noch „Kerle“ – ond halt au wieder „Mädle“.

