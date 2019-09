Früher gab der Tambourin den Takt an

Die Frauengymnastik-Gruppe im Turnverein – auch bekannt als „die Hupfdohlen“ – haben ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zur Feier des Tages erklangen dabei in der „Traube“ die Liedzeilen: „50 Jahre Turnerfrauen, das ist doch wirklich kaum zu glauben.“

Mit großer Fröhlichkeit ging das Fest über die Bühne und mit ein bisschen Selbstironie. Angesichts (womöglich) nachlassender Gelenkigkeit wurde am Schluss sogar zukunftsweisende Gymnastik vorgestellt: mit einem Tanz auf den Rollatoren – richtig peppig und sportgalatauglich sogar und mit Rockmusik unterlegt.

Aber zunächst ging es an die Erinnerungen. Da freuten sich wirklich alle, dass die allererste Trainerin der 1969 gegründeten Gruppe, die ehemalige Sportlehrerin Margret Lehr, zu Gast war. Und angesichts der damals nagelneuen Schlosshalle boomte die Frauengymnastik. Mehr als 90 Frauen trimmten sich einst unter ihrer Regie – mit Disziplin und Einsatz. „Ich hatte mit ihnen weniger Arbeit als mit den kleinen Erstklässlern“, erinnert sich die Trainerin.

In ihrem Rückblick erinnerte Irmgard Bälz – später selbst ab 1977 bis 2009 langjährige Übungsleiterin oder Stellvertreterin von Lilli Essmann und Helga Wenzler – an die Weiterentwicklung der Übungsinhalte. In den Anfangsjahren habe die Laufarbeit und auch Zirkeltraining dominiert, um Kraft und Ausdauer zu trimmen. Musikalische Begleitmusik war damals noch nicht erfunden. Für die Töne hatte die Trainerin ihr Tambourin.

Neue Erkenntnisse über die menschliche Anatomie und vor allem über die Regeneration sowie aus den USA und auch Fernost auf den Markt drängende Bewegungen hätten später die Trainingseinheiten geprägt - von Aerobic über Hip-Hop und Pilates, bis zu Zumba und Thai Chi. Aus ihrer eigenen Karriere in der Gruppe hob Irmgard Bälz die Wichtigkeit der Teilnahme an den Lehrgängen des Schwäbischen Turnerbundes hervor, um ein qualifiziertes Training anbieten zu können.

Und Erfahrung und Kontinuität sind ebenfalls Themen im Trainingsbetrieb der Frauengymnastik: Helga Wenzler ist seit 2000 Übungsleiterin, nachdem sie zuvor 13 Jahre Stellvertreterin von Irmgard Bälz war. Und die aktuelle Vertreterin, Margarete Braun, ist auch schon zehn Jahre in Aktion. Beide bieten eine „abwechslungsreiche, tolle Gymnastik an“, lobte Irmgard Bälz. Nur die Inhalte hätten sich leider etwas verschoben. Inzwischen seien auch Sturzprophylaxe und Gleichgewichtsschulung gefragt.

„Ganz viele Fotoalben“ durchgeackert hatte Margaret Braun für eine Bilderschau in der Feier. Und da zeigte sich, dass die Gruppe auch einen gesellschaftlichen Schwerpunkt hat. Da gab es Fotos von Landesturnfesten, Ausflügen und legendären Fasnetsfeiern. Und es zeigte sich eben auch, dass alle „ganz schaffig sind“, wenn der Verein etwas zu Feiern hat.

Und was der Verein an den aktiven Damen hat, weiß der TV-Vorstand offensichtlich: Zum Gratulieren und Dankeschön sagen war dieser nahezu komplett erschienen. Blumen gab es an die Übungsleiterinnen Margret Lehr, Irmgard Bälz, Helga Wenzler, Margarete Braun sowie die Frauenvertreterinnen Thea Speck, Edelgard Behrend und Margrit Pier. Klar war auch, dass das sportliche Angebot „gsund“ ist: Noch von Anfang an dabei sind Irmgard Bälz, Helga Schmid, Gertrud Pfandlbauer, Rosemarie Pfeiffer, Elsa Zepf, Ilse Butsch, Irene Fezer und Rosmarie Saile.