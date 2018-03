Am Donnerstagabend hat in der Oberen Straße ein Transporter einen am Straßenrand stehenden Mercedes gestreift.

Der 39-jährige Fahrer des Ford Transits fuhr gegen 18 Uhr auf der Oberen Straße ortsauswärts. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs wich der 39-Jährige nach rechts aus. Hierbei streifte er einen am Fahrbahnrand parkenden Mercedes. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 13 000 Euro.