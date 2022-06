Firmung in Wurmlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 4. Juni fanden in der katholischen Kirche in Wurmlingen die Firmgottesdienste statt. Diesen stand Weihbischof Thomas Maria Renz vor. Mit diesen Gottesdiensten fand die Firmvorbereitung ihren würdigen Abschluss. Die Firmlinge haben sich intensiv auf diesen Tag eingestimmt: Die Gruppenstunden wurden von Steffi Burr, Katja Mocci, Melanie Straub, Manuela Richter und mir vorbereitet und durchgeführt. Ihnen sei dafür ein herzliches Vergelts Gott gesagt. Weiterhin wurden freiwillige Veranstaltungen angeboten, die rege in Anspruch genommen worden sind. Die Kloster-Wochenenden in Wangen im Allgäu und in Untermarchtal, das Firmpilgern im Donautal, den Firmcasinoabend im Gemeindehaus. Bei allem waren die Firmlinge motiviert und begeistert bei der Sache.