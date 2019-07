Bereits am vergangenen Sonntag haben Zeugen festgestellt, dass am Musikerheim in der Schulstraße eine Fensterscheibe zertrümmert ist. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Wann genau die Tat passierte, ist nicht bekannt. Beim Polizeirevier Tuttlingen wurde zwischenzeitlich Anzeige erstattet. Die Ermittler suchen Zeugen der Tat und bitten um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07461/941 0.