Fanfarenzug Wurmlingen ehrt langjährige Mitglieder

Am 25.03.2022 fand die Generalversammlung des Fanfarenzug Wurmlingen in der Brauereigaststätte Hirsch statt. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Jürgen Schneider fand eine Gedenkminute für die verstorbenen Vereinsmitglieder statt. In seinem Bericht erläuterte der Vorsitzende das schwierige vergangene Vereinsjahr, das durch Corona nahezu zum Stillstand gekommen ist. Schriftführer Patrick Kirchner konnte trotz allem doch noch von vereinzelten Terminen und Veranstaltungen berichten, die für den Zusammenhalt im Verein im Pandemiejahr wichtig waren. Kassierer Sascha Bett konnte von einem positiven Kassenstand berichten. Nach den einstimmigen Entlastungen des Kassierers und der Vorstandschaft brachten die folgenden Wahlen folgende Ergebnisse:

2. Vorstand: Manuel Schmidtke

Schriftführer: Patrick Kirchner

Wirtschaftswart: Manuel Braunbart

Festwart: Peter Benk

Kassenprüfer: Markus Pohl und Manfred Bachmann

Bei den anschließenden Ehrungen konnten für 25 Jahre Treue zum Verein Lara-Sophie Kirchner, Georg Faude und Thomas Heizmann mit der goldenen Vereinsnadel geehrte werden, für 10 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden mit der silbernen Nadel Katja Schäufele und Sascha Bippus ausgezeichnet.

Nach Bekanntgabe der Termine für 2022 konnte der Vorsitzende eine schnelle und harmonische Sitzung schließen.

Im Anschluss wurden die zahlreichen Vereinsmitglieder mit Live-Musik vom tollen Duo Colorado noch einige Stunden unterhalten.