Fahrer bei Unfall auf der B 523 leicht verletzt

Rund 13 000 Euro Gesamtblechschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 523 in Richtung Tuttlingen passiert ist. Ein 58-Jähriger fuhr auf der B 523 von Tuningen in Richtung Tuttlingen. Zwischen den Abfahrten Seitlingen und Wurmlingen kam der BMW Z4-Fahrer nach links von der Straße ab und kollidierte zunächst mit der Leitplanke. Hierbei lösten die Airbags aus. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Wagen nach rechts von der Straße ab. Das Auto blieb anschließend im Straßengraben liegen. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Um den demolierten BMW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.