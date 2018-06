Fünf Lehrer fehlen an Konzenbergschule

Nächstes Schuljahr werden an der Konzenbergschule, einer Gemeinschaftsschule, in Wurmlingen fünf Lehrkräfte fehlen – drei in der Grundschule, zwei in der Sekundarstufe. Das hat Karlheinz Deußen vom Staatlichen Schulamt Konstanz auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Schulleiterin Stefanie Müller setzt nun alle Hebel in Bewegung, um das Defizit so gering wie möglich zu halten. Das Problem kennen auch andere Schulen.

Wurmlingen: Kontakt zu pensionierten Lehrern

Bereits im laufenden Schuljahr sei der Unterricht der Sekundarstufe an einem Nachmittag ausgefallen, berichtet Müller und betont, dass davon keine Hauptfächer betroffen gewesen seien. Anstatt zwei kleineren Klassen gab es mangels eines Lehrers eine große zweite Klasse mit 32 Kindern. Wenn dann noch ein Lehrer krank werde, sei es schwer, die Stunden zu kompensieren, berichtet die Schulleiterin.

Nächstes Schuljahr wird sich die Situation an der Konzenbergschule weiter verschärfen. Lehrer gehen, werden versetzt oder sind in Elternzeit. Nach jetzigem Stand bleiben fünf Stellen unbesetzt. „Das Schulamt bemüht sich, aber der Markt ist leergefegt“, sagt Müller, die nun selbst die Initiative ergreift.

Pensionierte Lehrer der Konzenbergschule würden kontaktiert, ebenso Mütter und Väter in Elternzeit – zumindest mit kleinem Erfolg, berichtet die Schulleiterin. Eine Mutter könnte sich vorstellen, zwei Stunden Religionsunterricht zu geben. Regelmäßig sei sie mit den Eltern, dem Schulamt und Regierungspräsidium Freiburg in Kontakt, um mögliche Lösungen zu finden.

Fakt ist: 20 Stammlehrer und vier Fachlehrer unterrichten derzeit rund 270 Schüler verteilt auf insgesamt 16 Klassen an der Konzenbergschule. Nächstes Jahr werden es laut Schulamt knapp 300 Schüler, ebenso in 16 Klassen, sein. Einfacher wird es dadurch nicht. Bis Anfang des neuen Schuljahres kann sich laut Deußen noch viel tun.

Von 3000 Gymnasiallehrkräften in Baden-Württemberg, die mit ihrer Ausbildung fertig werden, können 2700 nicht eingestellt werden, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Ihnen würde ein Angebot gemacht, drei Jahre an einer Grundschule mit berufsbegleitender Ausbildung zu unterrichten und anschließend eine Zusage für eine Stelle am Gymnasium zu erhalten. „Wenn wir zehn gewinnen, wäre das grandios. Wenn es nur fünf sind, wäre das auch gut“, sagt Deußen. Die Erfolgsaussichten waren zumindest vergangenes Jahr sehr überschaubar. Tatsächlich hätten sich nur zwei Lehrer im Bereich des Schulamts Konstanz gemeldet. „Wir hätten 45 oder mehr einstellen können“, bemerkt Deußen.

Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Burr schreibt in einer Stellung: „Insgesamt sehen wir die Versorgung mit Lehrern an unserer Gemeinschaftsschule jedoch weiterhin sehr kritisch. Die Konrektorenstelle ist weiterhin unbesetzt, außerdem fehlt es an fünf Lehrern, insbesondere Grundschullehrer.“ Schulleitung und Elternbeirat stünden in Kontakt zu Verantwortlichen des Schulamts, um darauf aufmerksam zu machen, dass der Schule nur dann ein neues Gesicht gegeben und der Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllt werden könne, wenn die notwendigen kompetenten Lehrkräfte zur Verfügung stünden.

Weiter schreibt Burr: „Der gesamte Landkreis hat einen drastischen Lehrermangel, sodass auch wir davon ausgehen müssen, nicht alle fünf fehlenden Lehrkräfte im neuen Schuljahr besetzt zu bekommen.“ Susanne Eisenmann, Kultusministerin von Baden-Württemberg, habe bei ihrem Besuch in Tuttlingen im vergangenen Frühsommer gesagt, auch „konstruktive Lösungen“ zur Schließung einiger Unterrichtslücken zuzulassen, heißt es in der Stellungsnahme.

„Wir Elternbeiräte waren aktiv, um mit der Schulleitung und ihrem Kollegium zusammen an diesen vorgeschlagenen „konstruktiven Lösungen“ zu arbeiten. Es gibt etliche Ideen, und es gab bereits viele Gespräche. Dabei stoßen wir leider stets an die Grenzen eines aktuell geltenden zu starren Schulsystems“, bemängelt Burr in ihrem Schreiben.

Rietheim-Weilheim: Vierte Klassen zusammengelegt

In anderen Schulen sieht die Situation ähnlich aus. „Wir haben kürzen müssen, wie andere Schulen auch“, sagt Carmen Woll, Schulleiterin der Grundschule in Rietheim-Weilheim und betont, dass im laufenden Schuljahr alle Hauptfächer unterrichtet werden konnten.

Gekürzt worden sei „nur am Rande“, also beispielsweise am Musikunterricht. Dieses Schuljahr wurden die beiden vierten Klassen mit mehr als 30 Kindern überwiegend zusammengelegt. Prognose für das neue Schuljahr: Laut Deußen werden ab September 14 Stunden fehlen. Sieben Lehrkräfte, auch in Teilzeit, unterrichten 88 Kinder verteilt auf vier Klassen.

Seitingen-Oberflacht: Stunden in Englisch und Kunst reduziert

Ähnlich sieht es in der Grundschule in Seitingen-Oberflacht dieses Schuljahr aus. Schulleiter Armin Reiser spricht von etwa 13 Minusstunden, sagt aber: „Wir sind gut durchgekommen und können uns nicht beschweren. Die Kollegen haben einen tollen Job gemacht.“ Reiser betont, dass alle Stunden der Hauptfächer unterrichtet worden seien. Das Minus sei kompensiert worden, indem Stunden zusammengelegt und Stunden in Englisch und Kunst reduziert worden seien.

Derzeit werden im Rahmen des Ganztagsangebots fünf Lehrerstunden monetarisiert, also in Geld umgewandelt, mit dem Ehrenamtliche Yoga oder diverse AGen anbieten. Für nächstes Schuljahr liegen gut 30 Anmeldungen für die erste Klasse vor, es wird voraussichtlich sechs Klassen geben. „Der Klassenteiler ist damit erreicht“, sagt der Schulleiter. Es sollte dann zwei erste Klassen geben, sicher ist dies nicht.

Positiv ist, dass nächstes Schuljahr eine Kollegin aus der Elternzeit zurückkehrt und weitere Kollegen aus persönlichen Gründen ihre Stunden aufstocken, so Reiser. Derzeit werden 113 Schüler in Seitingen-Oberflacht unterrichtet, 43 nehmen das Ganztagsangebot wahr.

Talheim: Kleine Klassen gemeinsam unterrichten

An der Talheimer Grundschule unterrichten derzeit drei Lehrer, auch mit Teildeputaten, 30 Kinder. Zumindest in diesem Schuljahr hätten keine Lehrerstellen gefehlt, sagt die Schulleiterin, Marianne Bernhard. Nächstes Schuljahr werde eine Kollegin gehen. Wie das Defizit ausgeglichen wird, stehe noch nicht fest. Die sieben Erstklässler werden mit den sechs Zweitklässlern zusammengelegt. Gleiches gilt für die neun Drittklässler, die mit den sechs Viertklässlern unterrichtet werden.