„Es ist eine Puzzelei, das ist keine Frage“

An der Konzenbergschule fallen in diesem Jahr drei Lehrer wegen Schwangerschaften aus. Schulleiterin Helgrid Kager-Kunze schildert im Gespräch mit Redakteurin Sabine Krauss, wie solche Ausfälle kompensiert werden, und ob deshalb Unterricht ausfallen muss.

Frau Kager-Kunze, als eine der Schulen, an denen es im Landkreis Tuttlingen derzeit am knappsten zugeht, nennt das Schulamt Konstanz die Konzenbergschule Wurmlingen. Wie ist die Situation?

An der Gemeinschaftsschule Konzenbergschule fallen in diesem Schuljahr im Grundschulbereich drei volle Lehrkräfte durch Schwangerschaften aus. Im Februar geht zudem eine Teilzeitkraft. Die drei Stellen konnten wir nun in einer Sonderausschreibung für Grundschulen ausschreiben, noch bevor es an die Ausschreibung für den ländlichen Raum geht.

Wie kompensieren Sie diese Lücken?

Es ist eine Puzzlerei, das ist gar keine Frage. Wir konnten zwei Teilzeitkräfte gewinnen, die beide auch die Klassenlehrerfunktion übernehmen. Dazu stockt eine Kollegin auf und eine sogenannte Nicht-Erfüllerin hilft aus. Für die beiden vierten Klassen gibt es zurzeit nur eine gemeinsame Klassenlehrerin. Zum Jahresanfang soll dann eine weitere Lehrkraft kommen, die von einer anderen Schule abgeordnet wird. Aus der Sekundarstufe I, also den Klassen 5 bis 10, haben sich bereits vor zwei, drei Jahren drei Kolleginnen bereit erklärt, in der Grundschule auszuhelfen und haben sich toll in der Primarstufe eingearbeitet. Auch eine Gymnasiallehrerin hat beim Seminar in Rottweil berufsbegleitend über ein Schuljahr eine Zusatzqualifikation abgelegt und unterrichtet jetzt sehr erfolgreich eine erste Klasse.

Wie sieht die Lehrerversorgung bei den älteren Schülern, also den Klassen 5 bis 10, aus?

In der Sekundarstufe I sind wir immer noch ausreichend, aber knapp besetzt. In der Sekundarstufe I einer Gemeinschaftsschule unterrichten ja zum Glück Kollegen aus allen Schularten, um das Lernen der Schüler auf allen drei Niveaustufen zu gewährleisten. Dadurch ist die Personallage hier aktuell noch besser, aber es darf auch niemand ausfallen.

Muss Unterricht ausfallen?

Nein, wir können glücklicherweise alles geben, im Moment fällt nichts aus. Wir müssen eben viel mit Nicht-Erfüllern abdecken, die ihren Job sehr motiviert und gut machen, aber natürlich auch Unterstützung und Anleitung brauchen. Und da wir uns selbst darum kümmern müssen, dieses Personal zu finden, sind viele Gespräche und viel Zeit nötig.

Glücklicherweise ist die Unterstützung durch die Eltern ganz großartig, die Eltern sind sehr bemüht zu helfen. Auch der Personalschulrat vom Staatlichen Schulamt Konstanz, Herr Stingl, setzt sich sehr für eine Verbesserung der Lehrerversorgung ein, vor allem im Grundschulbereich, da ist der Mangel leider am größten.

Wie viele Schüler zählt die Konzenbergschule zur Zeit?

Insgesamt sind es rund 350, davon etwa 180 in den Klassen fünf bis zehn und etwa 170 im Grundschulbereich.