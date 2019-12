Erst die Darbietung, dann das Nikolausgeschenk

Nikolaus-Turnen ist am Freitagabend in der Eltahalle gewesen. Vor vollbesetzten Zuschauerrängen, denn um die 240 Kinder und Jugendliche hatten ihren Anhang mitgebracht und boten zusammen mit den Übungsleitern und Betreuern einen Einblick in den Sportbetrieb im Turnverein (TV) Wurmlingen. Durch diese Sportgala führte Stefan Reif.

Beim Vorturnen gingen Sport und Spaß eine gelungene Symbiose ein: Schon die allerjüngsten Kinder in der Pampersklasse waren mit Begeisterung dabei, und auch die Großen waren kaum zu bremsen. Auch die Anzahl der Teilnehmer war ein Beweis für eine intensive Jugendarbeit mit einem sehr engagierten Trainer- und Übungsleiterteam. Dazu sorgt der TV für eine breite Angebotspalette. Diese reicht vom klassischen turnerischen Angebot und dessen Vorstufen bis hin zu Ballspielen. Wobei in Sachen Ballsportarten Tennis eine Sonderrolle einnimmt: Es boomt mit mehr als 70 Kindern. Statt die Filzkugel zu schmettern „jagen“ sie mit ihren Schlägern die deutlich „trägeren“ Luftballons.

Auch die Grundlagen für den Tanzsport werden frühzeitig gelegt, wie beispielsweise die „Crazy Girls“ und die „Little Ladies“ mit viel Pep demonstrierten.